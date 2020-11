Ηράκλειο: Λιμάνι και πόλη στο επίκεντρο της Ευρώπης και του κόσμου

Μια τεράστια επιτυχία τόσο για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) και την πόλη του Ηρακλείου Ηράκλειο – και κατ’ επέκταση για την Κρήτη – όσο και για ολόκληρη την Ελλάδα ανακοινώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Την είδηση έκανε γνωστή ο General Manager της CLIA Europe, κ. Ukko Metsola, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής TRAN (Comittee on Transportation and Tourism) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ειδικότερα, δύο από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, το Ηράκλειο και η Κέρκυρα πρόκειται να συμμετέχουν στο πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα της Ευρώπης, που παρέχει το μοναδικό προνόμιο στο Ηράκλειο να αξιολογηθεί ως προορισμός με βάση της αρχές της αειφορίας, με συμμετοχή και συγχρηματοδότηση από διεθνούς φήμης παγκόσμιους οργανισμούς.

Δυο μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί, η CLIA (Cruise Lines International Association, δηλαδή, η Παγκόσμια Ένωση Εταιριών Κρουαζιέρας) και ο GSTC (Global Sustainable Tourism Council, an NGO founded by United Nations, δηλαδή το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού, το οποίο χρηματοδοτείται από τα Ηνωμένα Έθνη), συνεργάζονται και συγχρηματοδοτούν την διαδικασία πιστοποίησης (στα πλαίσια ενός Destination Sustainability Assessment – 1st Global Initiative on the Destinations Assessment) δυο κορυφαίων Ελληνικών τουριστικών προορισμών, του Ηρακλείου και της Κέρκυρας, σύμφωνα με τις αρχές και τη μεθοδολογία του GSTC για την αειφόρο ανάπτυξη προορισμων, στα πλαίσια του αειφόρου τουρισμού.

Γιάννης Βαρδαβάς: «Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να καρποφορήσουν τα αποτελέσματα»

Όπως χαρακτηριστικά σχολίασε στο neakriti.gr ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, κ. Γιάννης Βαρδαβάς «Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη που θέτει το Ηράκλειο στο επίκεντρο της Ευρώπης, αλλά και όλου του κόσμου».

Σύμφωνα με τον κ. Βαρδαβά «Δύο μεγάλοι, παγκοσμίους φήμης, κολοσσοί συμμετέχουν στο project, καθιστώντας το λιμάνι μας, την πόλη του Ηρακλείου και την Κρήτη ολόκληρη σε σημείο αναφοράς σε όλο τον κόσμο».

«Από πλευράς μας, η Διοίκηση του ΟΛΗ, αλλά και το σύνολο των εργαζομένων, θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καρποφορήσουν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης συνεργασίας, που θα αποτελέσει μια άκρως τιμητική διάκριση τόσο για το λιμάνι του Ηρακλείου, όσο και για το λιμάνι της Κέρκυρας», συμπλήρωσε ο κ. Βαρδαβάς.

Αναλυτικά από την Ελληνική πλευρά συμμετέχουν:

Η πόλη και το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, οι οποίοι εκπροσωπούνται στην διαδικασία αυτή από τον Δήμο Ηρακλείου και τον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου (ΟΛΗ Α.Ε.).

Η πόλη και το λιμάνι της Κέρκυρας, οι οποίοι εκπροσωπούνται στην διαδικασία αυτή από τον Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας και των Διαπόντιων Νήσων και τον Οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας (ΟΛΚ Α.Ε.).

Ο GSTC πρόκειται να διεξαγάγει μια αξιολόγηση (assessment) του καθενός εκ των δυο προορισμων σύμφωνα με διεθνή, ιδιαίτερα αυστηρά πρότυπα αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, σε στενή συνεργασία με την CLIA.

H διαδικασία έχει ήδη συμφωνηθεί και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί περί τα τέλη Απρίλιου 2021.

Οι δυο προορισμοί προέκυψαν μετά από μια – καταρχήν – αξιολόγηση των 17 κυριότερων Ελληνικών τουριστικών προορισμων που φιλοξενούν ή μπορούν να υποδεχτούν κρουαζιέρα.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν τα σημεία, στα οποία οι δυο αυτοί ιδιαίτερα δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί (Ηράκλειο Κρήτης και Κέρκυρα) θα πρέπει να βελτιωθούν, με στόχο να επιτύχουν στο μέλλον τουριστική ανάπτυξη που θα ικανοποιεί τις θεμελιώδεις αρχές της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.

Αυτά τα αποτελέσματα δεν θα κεφαλαιοποιηθούν μόνο από τον τουρισμό και την κρουαζιέρα, αλλά και αφορούν και την καθημερινή ζωή των μονίμων κατοίκων τους!

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (assessment), θα αφορούν τόσο την πόλη του Ηρακλείου, όσο και το λιμάνι του Ηρακλείου.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει πρόβλεψη για συνέχιση της χρηματοδότησης του εν λόγω Project, για το 2021 για άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή λιμάνια.