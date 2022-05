Αγιος Νικόλαος: Το InterContinental Resort θα ανοίξει τις πόρτες του το 2023

Eχοντας ήδη την πρώτη συνεργασία στην Κρήτη, με τη γαλλική Accor για το Niko Seaside Resort MGallery στον Άγιο Νικόλαο το δίδυμο των Hines- Henderson Park προχωρά τώρα σε μία ακόμη διεθνή συνεργασία αυτή τη φορά με την IHG Hotels & Resorts για το InterContinental Resort Crete που κάνει έτσι το ντεμπούτο του στο νησί.

Η IHG Hotels & Resorts ανακοίνωσε από το εξωτερικό τη νέα συνεργασία για την 5άστερη μονάδα, που πρόκειται να ανοίξει για την επόμενη θερινή σεζόν, την άνοιξη του 2023, στη θέση του παλιού ξενοδοχείου «Ερμής» που πέρασε από τον όμιλο Μαμιδάκη στην ιδιοκτησία των Hines και Ηenderson Park το 2020 στο πλαίσιο της μεγάλης εξαγοράς των πέντε ξενοδοχείων των δύο επενδυτικών ομίλων στο νησί συνολικού ύψους περί τα 150 εκατ. ευρώ για να ακολουθήσει το 2021 η εξαγορά του πρώην “Capsis Out Of the Blue” με ένα τίμημα ύψους 125 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η IHG προχώρησε και στην 20ετή επέκταση της συμφωνίας με το InterContinental Αθηνών, προβλέποντας ήδη σημαντική ανάπτυξη για το 2022, όπως τουλάχιστον εκτιμούν οι επιτελείς του ομίλου.

Όσον αφορά το InterContinental Resort Crete είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά νέων συμφωνιών από την IHG στην Ευρώπη τους τελευταίους 12 μήνες για το brand. Έχουν προηγηθεί στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή για τον όμιλο οι συμφωνίες σε τοποθεσίες όπως η Άγκυρα στην Τουρκία, το Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν κι επίσης τη νέα μονάδα στο Μαυροβούνιο, διευρύνοντας το «αποτύπωμα» του ομίλου πολυτελείας στην περιοχή.

Το InterContinental Resort Crete, όπου οι εργασίες ανακαίνισης είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή, θα διαθέτει 205 δωμάτια, όλα με ιδιωτικές βεράντες – και τα μισά με ιδιωτικό τζακούζι, ενώ το ξενοδοχείο θα διαθέτει πισίνες, σπα, τέσσερα εστιατόρια, τρία μπαρ κ.ο.κ.. «Προσφέροντας ειδυλλιακή θέα στον κόλπο, το ξενοδοχείο είναι εύκολα προσβάσιμο αφού βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, λιγότερο από μία ώρα οδικώς από την πρωτεύουσα της Κρήτης, το Ηράκλειο, και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Η Κρήτη είναι από τους μεγαλύτερους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς με πάνω από 6 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, χάρη στα τοπία και τις παραλίες της, την ιστορία και τον πολιτισμό και την εξαιρετική γαστρονομία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη ανακοίνωση του ομίλου.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Philippe Couturier, διευθύνων σύμβουλος στο Henderson Park, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το γεγονός της συνεργασίας με το brand InterContinental, από τα κορυφαία στα ξενοδοχεία πολυτελείας παγκοσμίως, έρχεται να επιβεβαιώσει την ελκυστικότητα του ξενοδοχείου και τις τεράστιες δυνατότητες που πιστέψαμε ότι προσέφερε από την αρχή».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κ. Πώλ Γομόπουλος, επικεφαλής της Hines στην Ελλάδα, δηλώνοντας ότι η κοινοπραξία των Hines- Henderson Park έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο στην ελληνική αγορά φιλοξενίας. Το InterContinental Resort Crete σε συνεργασία με έναν μεγάλο παίκτη της διεθνούς ξενοδοχειακής αγοράς, είναι μία πολύ σημαντική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο ελληνικής φιλοξενίας του Henderson Park και της Hines, που αριθμεί αυτή την στιγμή επτά μονάδες- οι έξι στην Κρήτη και η έτερη στην Αθήνα στο Grand Hyatt της λεωφόρου Συγγρού που επεκτείνεται αυτή την περίοδο.