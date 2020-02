Η Τουρκία στέλνει πλοία για άσκηση ανατολικά της Κρήτης

Νέα τουρκική πρόκληση! Με ακόμη μια NAVTEX ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού δεσμεύει παράνομα περιοχή στα νοτιανατολικά της Κρήτης και της Καρπάθου για στρατιωτικά γυμνάσια.

Αργά το απόγευμα της Τετάρτης, με την σχετική οδηγία προγραμματίζει άσκηση, διάρκειας 4 ωρών σε περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά της Καρπάθου και της Κρήτης, διεκδικώντας τη δική της υφαλοκρηπίδα.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 0239/20 οδηγία προς ναυτιλομένους το τουρκικό πολεμικό ναυτικό θα βρίσκεται στην περιοχή για τρεις ημέρες, 11, 14 και 25 Φεβρουαρίου με το χρόνο διεξαγωγής των ασκήσεων να είναι από τις έξι έως και τις δέκα το πρωί.

Αναλυτικά τα στοιχεία της τουρκικής άσκησης:

TURNHOS N/W : 0239/20

MEDITERRANEAN SEA

1.NAVWARN HA77-76/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2.MILITARY EXERCISES, ON 11, 14 AND 25 FEB 20 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

35 30.00 N – 027 40.00 E

35 00.00 N – 027 15.00 E

34 40.00 N – 028 00.00 E

35 20.00 N – 028 20.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z FEB 20.