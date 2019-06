Δράσεις από την Περιφέρεια Κρήτης για την τουριστική προβολή του νησιού

Στα πλαίσια του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2019 και με δεδομένη την εστίαση της στρατηγικής τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κρήτης στην έννοια της εμπειρίας και της ανακάλυψης για τον επισκέπτη, η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, υλοποίησε σειρά στοχευμένων δράσεων φιλοξενίας (fam / press trips) βιωματικού κυρίως χαρακτήρα για τους προσκεκλημένους το μήνα Μαίο, σε συνεργασία με γραφεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία και Γερμανία καθώς και με μεγάλους tour operator του εξωτερικού και συγκεκριμένα:

· Στις 8 Μαΐου, σε συνεργασία με τον ταξιδιωτικό οργανισμό Jet2holidays παρέθεσε δείπνο σε δώδεκα Βρετανούς ταξιδιωτικούς πράκτορες, οι οποίοι επισκέφθηκαν την Κρήτη στα πλαίσια ταξιδιού εξοικείωσης που διοργάνωσε ο συγκεκριμένος tour operator από τις 7 έως τις 10 Μαΐου 2019. Οι Βρετανοί αποτελούν σταθερά τη δεύτερη μεγαλύτερη παραδοσιακή αγορά εισερχόμενου τουρισμού στην Κρήτη, ενώ ο Jet2holidays είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος διοργανωτής ταξιδίων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αεροπορική εταιρεία ναυλωμένων πτήσεων Jet2.com, του Jet2holidays, είναι μάλιστα ο τρίτος μεγαλύτερος αερομεταφορέας στο Ηνωμένο Βασίλειο με πτήσεις από 9 αεροδρόμια από το Η.Β. προς το Ηράκλειο, ενώ φέτος το καλοκαίρι για πρώτη φορά θα υπάρχουν πτήσεις προς τα Χανιά από 4 αεροδρόμια από τα οποία πετάει η Jet2.com στο Η.Β. Μάλιστα την Παρασκευή 03/05/2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη άφιξη πτήσης της Jet2.com στο αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης» στα Χανιά. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την προσφορά σε ξενοδοχειακές υποδομές υψηλού επιπέδου στο νησί, την κρητική Γαστρονομία, τον Πολιτισμό, τη φιλοξενία, ενώ δεν παρέλειψαν να σημειώσουν ότι η Κρήτη εξακολουθεί να παραμένει αγαπημένος προορισμός των Βρετανών, οι οποίοι θα την προτιμήσουν και φέτος παρά την τρέχουσα πολιτική συγκυρία.

· Επίσης, σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας η Περιφέρεια Κρήτης φιλοξένησε από 28 έως 31 Μαΐου συνεργείο κινηματογράφησης για τη δημιουργία προωθητικού βίντεο του προορισμού «Κρήτη» για την Jet2.com, με αφορμή την έναρξη πτήσεων της εταιρείας από το Ην. Βασίλειο στα Χανιά.

· Στις 13 Μαΐου, σε συνέχεια σχετικής συνάντησης στα πλαίσια της έκθεσης Τουρισμού FESPO στη Ζυρίχη και σε συνεργασία με το γραφείο ΕΟΤ Ελβετίας και Αυστρίας και το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης φιλοξένησε σε οινοποιείο του νομού Ηρακλείου Ελβετούς ταξιδιωτικούς πράκτορες του Tour Operator Thomas Cook Ελβετίας, οι οποίοι επισκέφθηκαν την Κρήτη στα πλαίσια ταξιδιού εξοικείωσης από τις 13-17/5/2019.

· Σε συνεργασία με το γραφείο ΕΟΤ Ην. Βασιλείου και το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης φιλοξένησε σε οινοποιείο της περιοχής των Δαφνών ταξίδι εξοικείωσης που διοργάνωσε η Aegean Airlines με την αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχείων Aldemar μεταξύ 16 -20 Μαΐου 2019 στον νομό Ηρακλείου, το οποίο κάλυψε δημοσιογραφικά ο δημοσιογράφος του περιοδικού Travel Weekly, Jo Cooke. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες δήλωσαν ενθουσιασμένοι από τον πλούτο της κρητικής γης όσον αφορά στο κρασί και τις οινικές διαδρομές.

· Σε συνεργασία με το γραφείο ΕΟΤ Γερμανίας η Περιφέρεια Κρήτης παρέθεσε δείπνο στις 27 Μαΐου για την προβολή της Κρητικής Γαστρονομίας σε δώδεκα δημοσιογράφους από σημαντικά γερμανικά Μ.Μ.Ε. όπως (Reisen Exklusiv, Touristic Aktuell, SWR, Focus online, Dpa), και σε υψηλόβαθμα στελέχη του Τ.Ο. Thomas Cook Γερμανίας, όπως η κα Berk, Πρόεδρος της Διοίκησης του ομίλου στην γερμανική αγορά, ο κος Büsseler Διευθυντής διαχείρισης ζήτησης και τιμών, η κα Desch, υπεύθυνη επικοινωνίας και η κα Landenberg, υπεύθυνη τύπου, στα πλαίσια δημοσιογραφικού ταξιδίου το οποίο διοργάνωσε στην Κρήτη ο Thomas Cook Γερμανίας από 26 έως 29 Μαΐου 2019, με στόχο την αρθρογράφηση σε ενημερωτικά Μέσα, κυρίως τουριστικού περιεχομένου.

· Τέλος, σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας η Περιφέρεια Κρήτης φιλοξένησε από 25 έως 31 Μαΐου δημοσιογραφικό ταξίδι στην Κρήτη του δημοφιλούς-έγκυρου βρετανικού περιοδικού Lonely Planet UK, στο οποίο συμμετείχαν η δημοσιογράφος κα Christa Larwood και ο φωτογράφος κος Matt Munro. Η δημοσιογραφική ομάδα επισκέφθηκε και τους τέσσερις νομούς του νησιού, με στόχο τη συγγραφή πολυσέλιδου αφιερώματος για την Κρήτη (δεκασέλιδου τουλάχιστον) με τίτλο «Live like the Gods in Crete», το οποίο θα δημοσιευτεί στην ανοιξιάτικη έκδοση του περιοδικού Lonely Planet το 2020, προβάλλοντας τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της Κρήτης, τη Γαστρονομία, την οινική και μουσική Παράδοση κλπ., στα εκατομμύρια των αναγνωστών του.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης Μιχάλης Βαμιεδάκης δήλωσε σχετικά με τις παραπάνω δράσεις:

«Η Περιφέρεια Κρήτης μέσα από στοχευμένες δράσεις σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και τουριστικούς φορείς στοχεύει στη διατήρησης της δυναμικής που υπάρχει στο νησί και στην περεταίρω ισχυροποίηση του brand name της Κρήτης.

Η φιλοξενία επιλεγμένων τουριστικών φορέων και εξειδικευμένων ΜΜΕ αποτελεί έναν από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του νησιού. Ο κάθε επισκέπτης που ζει την εμπειρία της Κρητικής φιλοξενία αποτελεί πρεσβευτή του νησιού μετά την επιστροφή του.

Όλες αυτές οι δράσεις που πραγματοποιούνται δεν είναι αυθαίρετες, αλλά κινούνται μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης και μάλιστα θα ισχυροποιηθούν τα επόμενα χρόνια μέσα από τα εγκεκριμένα κονδύλια του ΕΣΠΑ που περιλαμβάνουν έξυπνες και παραγωγικές δράσεις.»

Σε όλους τους φιλοξενούμενους δόθηκε ενημερωτικό υλικό καθώς και παραδοσιακά αναμνηστικά δώρα από την Κρήτη.

Η Περιφέρεια Κρήτης ευχαριστεί όλους τους ιδιώτες επιχειρηματίες οι οποίοι συνέδραμαν στην υλοποίηση των παραπάνω δράσεων».