Διαδικτυακή συνάντηση για τον τουρισμό με συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης

Διαδικτυακή συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου «BRANDTOUR» Building Regional Actions for New Developments in Tourism – Οικοδομώντας Περιφερειακές Δράσεις για νέα ανάπτυξη του Τουρισμού του χρηματοδοτικού πλαισίου Interreg EU, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των εταίρων του έργου και stakeholders της Περιφέρειας Κρήτης.

Το έργο BRANDTour στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω της ανάδειξης και προώθησης λιγότερο γνωστών προορισμών, της αξιοποίησης τοπικών σημείων ενδιαφέροντος μέσω του μάρκετινγκ και της ανάπτυξης συνεργειών για την προώθηση, την καινοτομία, τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς καθώς και την ανάπτυξη εξατομικευμένων τουριστικών πακέτων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης, στον χαιρετισμό του, τόνισε τη μεγάλη αξία που έχει για την Περιφέρεια Κρήτης το διαμορφωμένο Σχέδιο Δράσης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, με τη συμμετοχή των stakeholders και την πρόθεση της Περιφέρειας να υλοποιηθεί κατά προτεραιότητα.

Ο Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης e-Gov. παρουσίασε το όραμα και τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Περιφέρεια Κρήτης για την προώθηση και προβολή της Κρήτης, ως ιδανικού προορισμού για εργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, μέσω της πρωτοβουλίας της για την προσέλκυση «Ψηφιακών Νομάδων».

Στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Λυμπερίου, Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΟΚΑΣ), παρουσίασε το Γεωπάρκο Σητείας και τις πολλές εναλλακτικές δραστηριότητες που προσδίδουν στην ευρύτερη περιοχή τον χαρακτηρισμό του ιδανικού προορισμού που μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις κάθε επισκέπτη.

Επίσης οι εταίροι του έργου παρουσίασαν συνοπτικά τις δράσεις που υλοποίησαν στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης τους. Από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης την παρουσίαση πραγματοποίησε η συντονίστρια του έργου Ρούλα Παπαδοπούλου.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης Νίκος Αλεξάκης, παρουσίασε τα οφέλη της Κρήτης ως τουριστικού προορισμού και πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την πορεία του τομέα και την εποχικότητα, ενώ ανέλυσε τους τομείς που κάνουν την Κρήτη έναν ελκυστικό προορισμό Στο τέλος της παρουσίασης προβλήθηκε video της τουριστικής προώθησης της Κρήτης.