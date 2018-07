Dailystar: «Διαφημίζει» τα Μάλια ως προορισμό για πάρτι χωρίς όρια

Τί κι αν η δημοτική αρχή Χερσονήσου κατέβαλε πολλές και μακροχρόνιες προσπάθειες για να καταφέρει να αλλάξει το προφίλ των επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή; Δημοσιεύματα έρχονται για να αναζωπυρώσουν εικόνες του χθες που σίγουρα, τόσο οι αιρετοί όσο και η τοπική κοινωνία, θέλουν να αφήσουν πίσω.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της DailyStar που, σύμφωνα με το cretalive.gr, με σημερινό της δημοσίευμα για τα Μάλια, περιγράφει την περιοχή ως προορισμό για … πάρτι χωρίς όρια!

Το δημοσίευμα της βρετανικής ταμπλόιντ περιγράφει τα Μάλια ως κορυφαίο προορισμό διασκέδασης για το 2018 (σύμφωνα με τη Mia Harper του ταξιδιωτικού πρακτορείου Party Hard Travel), όπου οι Βρετανοί αυτό το καλοκαίρι … θα οργιάσουν!

Μάλιστα, φωτογραφίες στο Instagram απεικονίζουν ημίγυμνους ή γυμνούς τουρίστες να διασκεδάζουν έξαλλα ενώ η Mia Harper κάνει λόγο για «κορυφαία» (τουλάχιστον για τους λάτρεις αυτού του τύπου διασκέδασης) events όπως τα: Malia Booze Cruise, Malia Live at Candy Club and Go Deep at Apollo.