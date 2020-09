Χανιά: Τα σχέδια του ξενοδοχείου στο Καστέλι – Αποκαλύπτει ισραηλινή ιστοσελίδα

Σχέδια τα οποία ενδεχομένως και να γίνουν πράξη αν προχωρήσει η δημιουργία ξενοδοχείου στο λόφο Καστέλι παρουσιάζει στην ιστοσελίδα της η Klein Group (Ltd.) Real Estate Development and Marketing Ltd, με πληροφορίες σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες σε ακίνητα στην Ελλάδα.

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρουσιάζονται -ίσως για πρώτη φορά- τα σχέδια για το πως θα διαμορφωθεί το ξενοδοχείο στο λόφο Καστέλι αν προχωρήσει η συμφωνία με το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Αν δεχθούμε ότι θα προχωρήσει με αυτά τα σχέδια η όποια επένδυση, τότε είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται να διατεθεί ως δημόσιος χώρος το “μπαλκόνι των Χανίων”, αφού σε αυτό θα αναπτυχθεί υπαίθριος συνεδριακός χώρος, αλλά και εστιατόριο, καφέ και πισίνα που ουδείς γνωρίζει αν θα είναι προσβάσιμα στον κόσμο ή αν θα είναι αποκλειστικά και μόνο για τους πελάτες του ξενοδοχείου.

Η εταιρία παρουσιάζει στην ιστοσελίδα της τις επενδύσεις της Κυπριακής Cydon Group Ltd. εταίρου της επενδύτριας εταιρίας Belvedere στο λόφο Καστέλι.

Στην ίδια ιστοσελίδα παρουσιάζεται συνολικά η επενδυτική δραστηριότητα της εταιρίας στα Χανιά, με τρία ξενοδοχεία, καθώς και το λόφο Καστέλι, που επισημαίνεται με ένα μεγάλο βέλος ως το σημείο της επικείμενης επένδυσης.

(η μετάφραση από την ιστοσελίδα έχει γίνει με google translate από την ισραηλινή γλώσσα)