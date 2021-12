Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Σε μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 υπό την προεδρία του Παύλου Μπαριτάκη.

Στην τοποθέτηση του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στα πλαίσια επερώτησης με θέμα «Αναζήτηση των ευκαιριών και ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και την παροχή ίσων ευκαιριών στελέχωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης της Αυτοδιοίκησης στην Κρήτη», δήλωσε ότι η αναπτυξιακή εταιρεία ΔΑΙΔΑΛΟΣ είναι στην διάθεση όλων των οργανισμών της Αυτοδιοίκησης για την στήριξη και διευκόλυνση των αναπτυξιακών προγραμμάτων που υλοποιούν ή σε λοιπά θέματα διοικητικής στήριξης.

Στη συνέχει το Περιφερειακό Συμβούλιο έλαβες αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα που συζητήθηκαν.

1. Εγκρίθηκε η ίδρυση δύο νέων λαϊκών αγορών στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος και συγκεκριμένα χωροθετήθηκαν οι νέες θέσεις λειτουργίας για ην λαϊκή αγορά Αρκαλοχωρίου και Καστελλίου.

2. Εγκρίθηκε η εκτέλεση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων για Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2021

3. Εγκρίθηκε η εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2022 στην Περιφέρεια Κρήτης με συνολικό προϋπολογισμό 10.800.000,00 ευρώ χωρίς την προμήθεια των φαρμάκων που θα χρησιμοποιηθούν.

4. Εγκρίθηκε η παράταση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την τοποθέτηση του διαχωριστικού στηθαίου από άγιο Σώζοντα έως διακλάδωση Πεζών, και τις λοιπές εργασίες στον άξονα της αρτηρίας, στο έργο: «Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κουνάβων».

5. Εγκρίθηκε η παράταση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για αποκλεισμό της Επ. οδού Ηρακλείου – Βιάννου από τον κόμβο Αγίου Σώζοντα (ΧΘ 13+000) έως κόμβο Πεζών (ΧΘ 20+100) για την κατασκευή εργασιών ασφαλτόστρωσης στο έργο: «Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κουνάβων».

6. Εγκρίθηκε η Παράταση ισχύος της κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για εργασίες εκτός καταστρώματος αρτηρίας – αποκλεισμό λωρίδας βραδυπορίας από ΧΘ 4+400 έως ΧΘ 4+804 αριστερά στο έργο: «Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κουνάβων».

7. Εγκρίθηκε η Κυκλοφοριακή Ρύθμιση στη θέση “Κάμπος” Κισάμου, για το έργο: «επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών και αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο περιοχής Δήμων Κισάμου και Καντάνου Σελίνου.

8. Εγκρίθηκε η Παράταση ισχύος της κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την κατασκευή του εγκάρσιου Κ.Ο. 2Χ2 και τις λοιπές εργασίες της αρτηρίας στην περιοχή των κλάδων στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ»

9. Εγκρίθηκε η δωρεά λυόμενου οικίσκου για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19, στον Παγκρήτιο Πολιτιστικό Σύλλογο Ελλήνων Ρομά «Η Ελπίδα», στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας CoViD-19 στην Περιφέρεια Κρήτης».

10. Εγκρίθηκε η δωρεά ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού (υγειονομικού υλικού, φορητού εξοπλισμού ιατρείου – φαρμακείου και υγειονομικού εξοπλισμού εκστρατείας υγείας) στο Περιφερειακό Τμήμα Ιεράπετρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας CoViD-19 στην Περιφέρεια Κρήτης.

11. Εγκρίθηκε η Αποδοχή για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου από την Περιφέρεια Κρήτης LIFE20 RElevant Audience Plan Leading to Awareness Network fro Circular Economy Use of Recycled TYre Materials in city.

12. Εγκρίθηκε η Τροποποίηση της αριθμ.: 49/2020 (πρακτ. 7/06-05-2020) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί πρόσληψης προσωπικού με μίσθωση έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «DestiMED PLUS, που σφορούν την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την υλοποίηση του έργου.