Από το κόκκινο χαλί του Χόλιγουντ… στον Άγιο Νικόλαο!

Δεν είναι πρώτη φορά που το νησί της Κρήτης και συγκεκριμένα ο Άγιος Νικόλαος γίνονται προορισμός μεγάλων διασημοτήτων του Hollywood για να απολαύσουν τις διακοπές του καλοκαιριού.

Τις τελευταίες ημέρες ο γνωστός Σκωτσέζος ηθοποιός Τζέιμς ΜακΑβόι, που τον γνωρίσαμε μέσα από τον ρόλο του ως Charles Xavier/Professor X στην σειρά ταινιών X-Men και ως Dennis στο υπερφυσικό θρίλερ Διχασμένος βρίσκεται σε γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής με την οικογένεια του και απολαμβάνει τις ομορφιές του Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cna.gr, ο γνωστός ηθοποίος θα μείνει για μικρό διάστημα στον Άγιο Νικόλαο και επόμενος προορισμός του θα είναι και άλλα μέρη της Κρήτης.

Λίγα λόγια για τον ηθοποιό:

Ο Τζέιμς ΜακΑβόι (γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 1979) είναι Σκωτσέζος ηθοποιός. Έκανε το ντεμπούτο του ως έφηβος στην δραματική ταινία The Near Room του 1995. Συνέχισε κάνοντας κυρίως τηλεοπτικές εμφανίσεις μέχρι το 2003, όταν ξεκίνησε η κινηματογραφική του καριέρα, αλλά συνέχισε να εργάζεται και στους δύο χώρους. Έπαιξε στη σειρά Drama State Play και την σειρά επιστημονικής φαντασίας Children of Dune. Στον κινηματογράφο, είναι ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του ως Charles Xavier/Professor X στην σειρά ταινιών X-Men (First Class, Days of Future Past, Apocalypse) και ως Dennis στο υπερφυσικό θρίλερ Διχασμένος. (πηγή Βικιπαίδεια)