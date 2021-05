Αγιος Νικόλαος | Ο Περιφερειάρχης Κρήτης με την συγγραφέα Βικτόρια Χίσλοπ

Με τη συγγραφέα Βικτόρια Χίσλοπ συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, λίγο πριν ολοκληρωθούν τα γυρίσματα της νέας σειράς μυθοπλασίας της ΕΡΤ, «Καρτ ποστάλ», που βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο της διάσημης Βρετανίδας συγγραφέως.

Με φόντο το μαγευτικό τοπίο της λίμνης του Αγίου Νικολάου, όπου μαζί με το Λονδίνο, εξελίσσεται μιας από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές της δημόσιας τηλεόρασης, ο Σταύρος Αρναουτάκης και η Βικτόρια Χίσλοπ συνομίλησαν για «την Κρήτη της καρδιάς μας». Αφορμή το ομότιτλο φωτογραφικό λεύκωμα που έχει εκδώσει η Περιφέρεια Κρήτης και πρόσφερε ο Σταύρος Αρναουτάκης στην πολιτογραφημένη Ελληνίδα.

Στη συνάντηση, όπου παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός, κυριάρχησε η συζήτηση για τα μοναδικά κρητικά τοπία, τις εμπειρίες ζωής, τον καθημερινό πολιτισμό στο νησί και τον ενθουσιασμό των επισκεπτών για την Κρήτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι ηθοποιοί και συντελεστές της σειράς, οι οποίοι στη συνάντηση που ακολούθησε, μετέφεραν τις εντυπώσεις τους από την περιοχή και την Κρήτη, δηλώνοντας ενθουσιασμένοι από την παραμονή τους, την εμπειρία της φιλοξενίας που έζησαν και την ομορφιά του τόπου.

Υποστήριξη από την Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης ανήκει στους υποστηρικτές των γυρισμάτων της σειράς και τόσο η Βικτόρια Χίσλοπ, όσο και ο βραβευμένος σκηνοθέτης της σειράς Γιώργος Παπαβασιλείου και οι εκπρόσωποι της παραγωγής, εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους για τη στήριξη και τη συνεργασία που είχαν με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου. Ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε πως η Περιφέρεια Κρήτης συνεπής στο όραμα της για την ανάδειξη και την προβολή του νησιού, στηρίζει κάθε ποιοτική τηλεοπτική και κινηματογραφική παραγωγή με επίκεντρο το νησί της Κρήτης

Η σειρά

Τα γυρίσματα της σειράς, που αποτελείται από 12 αυτοτελή επεισόδια, 12 στιγμιότυπα μιας καταβύθισης στη δίψα για ζωή, κράτησαν δύο περίπου μήνες στην Κρήτη.

Νωρίτερα, ο βραβευμένος σκηνοθέτης της σειράς Γιώργος Παπαβασιλείου ταξίδεψε στη βρετανική πρωτεύουσα για τις ανάγκες των γυρισμάτων, που πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικές τοποθεσίες του Λονδίνου, όπως Albert Bridge, Battersea Park, Chelsea και Picadilly Circus, με πρωταγωνιστές τους ηθοποιούς Μάργκαρετ Κλούνι (Victoria, Last Christmas, Here comes hell) και Γουίλ Χίσλοπ (Βραβείο Μουσικής Κωμωδίας, Ηνωμένο Βασίλειο), οι οποίοι υποδύονται τους Έμι και Μάρτιν.

Ο βασικός πρωταγωνιστής στο σίριαλ των 12 επεισοδίων θα είναι ο Ανδρέας Κωνσταντίνου (τον έχουμε απολαύσει στις κινηματογραφικές ταινίες «Μικρά Αγγλία», «Συννεφιασμένη Κυριακή», «Τελευταίο σημείωμα», «Ευτυχία» αλλά και ο ως Σέργιο Σεβαστό στις «Αγριες μέλισσες»), ο οποίος θα εμφανίζεται σε όλα τα αυτοτελή επεισόδια της σειράς. Επίσης, τρεις εκ των 12 πρωταγωνιστών είπαν το «ναι» για τη συμμετοχή τους στη φιλόδοξη παραγωγή, που θα είναι εφάμιλλη σε ποιότητα με το «Νησί», το πρώτο βιβλίο της Χίσλοπ που ζωντάνεψε στη μικρή οθόνη. Πρόκειται για τους ηθοποιούς Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Μαρία Ναυπλιώτου και Ορφέα Αυγουστίδη. Την τηλεοπτική διασκευή του σεναρίου έχουν αναλάβει, μαζί με τη συγγραφέα, ο Νίκος Απειρανθίτης, η Αλεξάνδρα Κατσαρού (Αλεξάνδρα Κ*) και η Δώρα Μασκλαβάνου. Σκηνογράφος είναι η Πηνελόπη Βαλτή και ενδυματολόγος η Μάρλι Αλιφέρη

Η ιστορία

Κάθε φωτογραφία κι ένας ολόκληρος κόσμος, μια ιστορία και μια απαρχή.

Πρωταγωνιστής -και συνδετικός κρίκος- σε όλες τις ιστορίες της σειράς «Καρτ ποστάλ» είναι ο Ανδρέας Κωνσταντίνου ο οποίος υποδύεται έναν ελληνικής καταγωγής, εσωστρεφή Άγγλο αρχαιολόγο, τον Τζόζεφ, που επιστρέφει στα πατρογονικά εδάφη για να αναλάβει θέση συμβούλου σε μια ανασκαφή. Μόνο που τα θεμέλια στα οποία ο ίδιος έχει στήσει τη ζωή του αποδεικνύονται σαθρά. Θα περιπλανηθεί στην Κρήτη θέτοντας μύχιες ερωτήσεις που έχουν τις ρίζες τους στον φόβο της απόρριψης, της απώλειας, του θανάτου. Μέσα από ένα ταξίδι συναισθηματικής μαθητείας, θα συμφιλιωθεί με τον έρωτα που λάθεψε, τις πληγές που κακοφόρμισαν, τον θάνατο που τον σημάδεψε όταν ήταν παιδί. Ο Τζόζεφ σιγά σιγά θα γίνει και πάλι ο Σήφης των ανέμελων παιδικών του χρόνων.

Συγγραφέας: Βικτόρια Χίσλοπ

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαβασιλείου

Δ/νση φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος, Pete Rowe

Μουσική επιμέλεια: Μίνως Μάτσας

Δ/νση παραγωγής: Σοφία Παναγιωτάκη

Παραγωγή: NEEDaFIXER