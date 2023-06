Αγιος Νικόλαος, ΕΛΜΕΠΑ: Παρουσιάστηκε το VisitPlanner στο Τμήμα ΔΕΤ

Την Δευτέρα 19/06/2023, και ωρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στον Άγιο Νικόλαο, πραγματοποιήθηκε με δυνατότητα και εξ αποστάσεως συμμετοχής, η τελική παρουσίαση του εργου:

«Visit Planner: Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ενημέρωσης και Σχεδιασμού Περιήγησης και Δραστηριοτήτων για Τουρισμό Κρουαζιέρας βασισμένη σε Υβριδικά Συστήματα Σύστασης Πληροφορίας», με την συμμετοχή των συνεργαζόμενων φορέων του έργου, τοπικών παραγόντων και φοιτητών του Τμήματος. Τους συνεργαζόμενους φορείς του έργου αποτελούν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Συντονιστής Φορέας), το Πολυτεχνείο Κρήτης, ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Αγίου Νικολάου και η NetMechanics Ε.Π.Ε..

Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών με σκοπό την καλύτερη εμπειρία των επισκεπτών του Αγίου Νικολάου. Το έργο προσφέρει στον επισκέπτη την δυνατότητα αυτόματης σύνθεσης πλάνου επίσκεψης της πόλης, βασισμένο σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης/Μηχανικής Μάθησης και στις προσωπικές προτιμήσεις του επισκέπτη για μια ικανοποιητική εμπειρία στον διαθέσιμο χρόνο του. Επιπλέον, στοχεύει στην τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας, προσφέροντας στους τοπικούς επαγγελματίες του τουρισμού ένα αποτελεσματικό μέσο προώθησης και διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών.

Την εκδήλωση συντόνισε και προλόγισε ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, κ. Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ο οποίος αναφέρθηκε και στην προσφορά του Τμήματος ΔΕΤ στην τοπική κοινωνία μέσω της συμμετοχής του Δήμου Αγίου Νικολάου στο έργο, τοποθετώντας την ευρύτερη περιοχή στον επιστημονικό χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η παρουσίαση περιελάμβανε:

Εισαγωγή στο έργο VisitPlanner και η συμμετοχή του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου από τον Αντιδήμαρχο Αγίου Νικολάου και Πρόεδρο του ΠΑΟΔΑΝ κου Αλεξάκη Χαρίλαου.

Συνολική παρουσίαση του έργου και της αναπτυγμένης εφαρμογής από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου κ. Παπαδάκη Χαράλαμπο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Παρουσίαση της ερευνητικής ομάδας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης και της συνεισφοράς της στο έργο, από τον Καθηγητή κ. Χαλκιαδάκη Γεώργιο, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και επιστημονικό υπεύθυνο της ερευνητικής ομάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης που συμμετέχει στο έργο.

Σύντομη παρουσίαση από τον κ. Παναγιωτάκη της διεθνής διάκρισης στον διαγωνισμό πληροφορικής του κορυφαίου συνεδρίου RecSys 2022 που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκ μέρους της Netmechanics ο κ. Μάνος Αεράκης (CEO) και ο κ. Γεώργιος Μαραβέλιας (CTO), και η Αντιδήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Ευαγγελία Φανουράκη. Παράλληλα με την εκδήλωση διεξαγόταν έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο εξηγεί την απουσία μελών του ΔΣ Αγίου Νικολάου.

Στα πλαίσια της παρουσίασης αναδείχθηκαν θέματα όπως:

οι δυνατότητες της εφαρμογής, οι σύγχρονες μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί,

το αναμενόμενο οικονομικό αντίκτυπο του έργου (εμπορική τόνωση, ικανοποίηση επισκέπτη/επανα-επισκεψιμότητα) αλλά και

το υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο που αποδεικνύεται από το μεγάλο πλήθος (14) και την υψηλή ποιότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού έργου.

Η εφαρμογή (mobile app) περιήγησης για την πόλη του Αγίου Νικολάου είναι δωρεάν διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmechanics.vip

