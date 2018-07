Agios Nikolaos Cliff Diving 2018: Το αναλυτικό πρόγραμμα της μεγάλης εκδήλωσης

Η εξέδρα έχει ήδη στηθεί και είναι εναρμονισμένη πλήρως με τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας με τους 23 αθλητές να είναι έτοιμοι ν’ αγωνιστούν στους αγώνες καταδύσεων.

Το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας είναι το εξής:

Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018

09.00 – 10.00 Εκμάθηση καταδύσεων από καταδύτες της WHDF

10.00 – 12.00 Ελεύθερη Προπόνηση

17.00 – 19.00 Ελεύθερη Προπόνηση

Άυριο και μεθαύριο το πρόγραμμα είναι γεμάτο θέαμα. Δείτε παρακάτω και θα καταλάβετε!

Σάββατο 7 Ιουλίου 2018

10.00 – 12.00 Ελεύθερη Προπόνηση

17.30-18.00 Προθέρμανση Αθλητών – Αθλητριών

17.30-18.00 Μουσική στους δρόμους της πόλης με τους BATALA

17.55-18.00 Προβολή video “Κορυφαίες στιγμές του «Ag. Nikolaos Cliff Diving 2017”

18.00-18.10 Τελετή έναρξης του Ag. Nikolaos Cliff Diving 2018- Music by BATALA on the stage

18.10-18.20 Παρουσίαση των Αθλητών και Αθλητριών

18.20-18.40 Αγώνας γυναικών round 1 (μέγιστος βαθμός δυσκολίας 2.8)

18.40-19.00 Αγώνας Γυναικών round 2 (απεριόριστος βαθμός δυσκολίας)

19.00-19.38 Men competition round 1 (μέγιστος βαθμός δυσκολίας 2.8)

19.38-20.15 Men competition round 2 (απεριόριστος βαθμός δυσκολίας)

20.15.20.20 Καλωσόρισμα από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Αντώνη Ζερβός

20.20-20.25 Τελετή απονομής βραβείων σε Χάλκινους Χορηγούς και Υποστηρικτές

20.25-20.30 Προβολή video “ The town of Agios Nikolaos”

20.30-20.40 Μουσικής με τους BATALA

20.40-20.45 Προβολή video «Traditional Dancing Ζorbas»

20.15-20.45 Μικτή Ζώνη – Συνεντεύξεις αθλητών – αθλητριών

20.55-21.00 Μουσική από D.J

21.00-21.45 Βραδινό High diving show

21.45-22.00 Photos and Flash Interviews (Μικτή Ζώνη)

Κυριακή 8 Ιουλίου 2018

10.00 -12.00 Ελεύθερη Προπόνηση

17.30-18.00 Προθέρμανση Αθλητών – Αθλητριών

17.55-18.00 Προβολή video “Κορυφαίες στιγμές του «Ag. Nikolaos Cliff Diving 2017”

“Highlights of the first day Ag. Nikolaos Cliff Diving 2018 ”

18.00-18.10 Τελετή έναρξης με το MINOAN THEATRE

18.10-18.20 Παρουσίαση των Αθλητών και Αθλητριών

18.20-18.35 Αγώνας γυναικών round 3 (μέγιστος βαθμός δυσκολίας 3.8)

18.40-18.50 Αγώνας Γυναικών round 4 (απεριόριστος βαθμός δυσκολίας)

18.50-19.00 Μικτή Ζώνη – Συνεντεύξεις από τις Αθλήτριες

19.00-19.38 Men competition round 3 (μέγιστος βαθμός δυσκολίας 3.8)

19.38-20.15 Men competition round 4 (απεριόριστος βαθμός δυσκολίας)

20.15-20.25 Μικτή Ζώνη – Συνεντεύξεις Αθλητών

20.25-20.30 MINOAN THEATRE: Πράξη Πρώτη

20.30-20.33 Προβολή video “Mirabello Grand Fondo”

20.33-20.45 Τελετή απονομής βραβείων σε Αργυρούς, Χρυσούς Χορηγούς & Συνδιοργανωτές

20.45-20.50 MINOAN THEATRE: Πράξη Δεύτερη

20.50-20.55 Μουσική από D.J

20.55-21.10 Τελετή Απονομής Βραβείων σε αθλητές και αθλήτριες

21.10-21.15 Προβολή video “The town of Agios Nikolaos”

21.15-21.45 Βραδινό High diving show

21.45-22.00 Water show!

22.00-22.10 Τελετή Λήξης

22.10-22.15 Photos and Flash Interviews (Μικτή Ζώνη)