7η ΥΠΕ Κρήτης | Πρωτοποριακό ψηφιακό εικονίδιο QR για αίμα

Με κεντρικό μήνυμα «Δώσε αίμα και Κράτα τον κόσμο ζωντανό» (Give blood and keep the world beating), εορτάζεται σήμερα 14 Ιουνίου 2021 η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, επισημαίνοντας τη σημαντική συμβολή των εθελοντών αιμοδοτών στη διατήρηση του παλμού του κόσμου, της ζωής και της υγείας των συνανθρώπων μας.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ευχαριστεί όλους τους αιμοδότες, που παρά τις δυσμενείς προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, συνεχίζουν με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ευαισθησία και ευσυνειδησία να χαρίζουν αίμα, ένα δώρο ζωής, στο συνάνθρωπο, αποτελώντας την κινητήρια δύναμη για την εξασφάλιση εθνικών αποθεμάτων αίματος και παραγώγων του.

Με στόχο την ενημέρωση και προσέλκυση περισσότερων συνειδητοποιημένων εθελοντών αιμοδοτών, την μεγαλύτερη πρόκληση για το σύστημα αιμοδοσίας της χώρας μας, μέσω της προβολής της ανθρωπιστικής διάστασης και εξάλειψης κάθε προκατάληψης, φόβου και άγνοιας σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης πρόκειται να αναρτήσει σε όλες τις μονάδες υγείας ευθύνης της (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κ.Ψ.Υ και ΤΟΜΥ), ψηφιακό εικονίδιο QR (Quick Response Code).

Έτσι, μέσω της χρήσης φορητών συσκευών (smartphones, tablets κ.α.) και σάρωσης του ψηφιακού εικονιδίου, ο ενδιαφερόμενος πολίτης θα επισκέπτεται, εύκολα και γρήγορα, σχετικό ειδικό ιστότοπο, ο οποίος σχεδιάζεται και θα είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.Π.Ε Κρήτης. Εκεί θα παρέχεται έγκυρη πληροφόρηση – ενημέρωση σε θέματα εθελοντικής αιμοδοσίας και της ηθικής ικανοποίησης που αυτή προσφέρει, της διαδικασίας αιμοδότησης και προστασίας της υγείας του Εθελοντή Αιμοδότη, καθώς και τα σημεία, ώρες και ημερομηνίες που πραγματοποιούνται καθημερινά τακτικές ή έκτακτες αιμοληψίες, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Κρήτης.

Στην προβολή του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας, του υγιούς τρόπου ζωής και διαμόρφωσης καλών πρακτικών, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης προσκαλεί δημόσιους οργανισμούς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον επιχειρηματικό κόσμο της Κρήτης, καθώς και σωματεία/ συλλόγους του νησιού μας να συμμετέχουν στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης της κοινής γνώμης και τη συνειδητοποίηση της μεγάλης σημασίας της προσφοράς αίματος, αναρτώντας σε ευκρινή χώρο των κτιριακών τους εγκαταστάσεων το ψηφιακό εικονίδιο (QR CODE), το οποίο μετά από τη σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος τους, μπορούμε να αποστείλουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, στα τηλ.: 2813404424 και 2813404429.