Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2020: 6 βραβεία στο νομό Λασιθίου

Η τελετή απονομής των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας για το 2020 από το «Αθηνόραμα» έγινε την Δευτέρα 13 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Makedonia Palace της Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός έχει ως σκοπό την ανάδειξη των καλύτερων εστιατορίων της χώρας που δημιουργούν ελληνική κουζίνα. Συνολικά απονεμήθηκαν 57 βραβεία σε εστιατόρια όλης της Ελλάδας, τα οποία συγκέντρωσαν βαθμολογία από 14/20 και πάνω.

Από το νομό Λασιθίου βραβεύτηκαν τα παρακάτω εστιατόρια:

▪ J-Tree, Κουτσουνάρι, Ξενοδοχείο «Kakkos Beach» (14.5/20)

▪ La Bouillabaisse, Άγιος Νικόλαος, Ξενοδοχείο «Minos Beach Art Hotel» (14.5/20)

▪ Old Mill, Ελούντα, Ξενοδοχείο «Elounda Mare Hotel» (14.5/20)

▪ Yacht Club, Ελούντα, Ξενοδοχείο «Elounda Mare Hotel» (14.5/20)

▪ Ferryman, Ελούντα (14/20)

▪ Pelagos Seaside Restaurant, Kουτσουνάρι, Ξενοδοχείο «Coriva Beach» (14/20)

Ήταν μια τελετή απονομής διαφορετική από τις προηγούμενες αυτή των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας 2020 που έγινε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο «Makedonia Palace» της Θεσσαλονίκης. Μια βραδιά με πολύ αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας και περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων, υπόδειγμα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Αλλά και μια βραδιά που γκρέμισε μεταφορικά τις αποστάσεις ενώνοντας συμβολικά όλους τους παρευρισκόμενους πίσω από τις διαγραμμίσεις, με κοινό στόχο την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας και την επανεκκίνηση της εστίασης.

«Ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι η απόσταση θα μπορούσε να είναι ένδειξη αγάπης, γι’ αυτό και εύχομαι του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ, να μετρηθούμε και να μη λείπει κανείς», είπε ο Λευτέρης Λαζάρου, παραλαμβάνοντας το βραβείο για το «Varoulko Seaside», το κορυφαίο εστιατόριο ελληνικής κουζίνας για το 2020, και συμπυκνώνοντας μέσα σε λίγες μόλις λέξεις το απόσταγμα όσων προηγήθηκαν στην εντυπωσιακή αίθουσα «Αλέξανδρος» του «Makedonia Palace». Και αυτό επειδή η φετινή απονομή των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας είχε ακόμη μία αποστολή πέρα από την ανάδειξη των καλύτερων πρεσβευτών των εθνικών μας γεύσεων. Ενταγμένη στο πλαίσιο της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας του «α» Restaurants Back for Good, η μεγάλη γιορτή της σύγχρονης και παραδοσιακής μας κουζίνας ήρθε σε μια χρονική στιγμή που το μήνυμα της επανεκκίνησης της εστίασης και της φιλοξενίας αξίζει να ακουστεί όσο πιο δυνατά γίνεται. Και το πέτυχε στον μέγιστο βαθμό, με απόλυτο σεβασμό σε όλα όσα επιβάλλει η νέα πραγματικότητα.

Μπορεί λοιπόν το αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο να περιόρισε τον αριθμό των προσκεκλημένων στα 120 άτομα, η ατμόσφαιρα ωστόσο στο 800 τ.μ. ballroom του ξενοδοχείου, όπου το social distancing τηρήθηκε ευλαβικά, ξεχείλιζε από θετική ενέργεια, χαμόγελα και χαρούμενη διάθεση. Επί της υποδοχής βρίσκονταν όπως πάντα ο εκδότης του «αθηνοράματος» Δημήτρης Ηλιόπουλος και οι δημιουργοί του, Άννη Ηλιοπούλου και Διονύσης Κούκης, οι οποίοι δεν σταματούσαν να δέχονται συγχαρητήρια για την άψογη όσο και συμβολική διοργάνωση της εκδήλωσης, σε μια χρονική συγκυρία κομβική για την επόμενη ημέρα των εστιατορίων.

Οι κορυφαίοι εκπρόσωποι των θεσμών της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και επιχειρηματίες και σεφ από το σύνολο σχεδόν των 57 εστιατορίων από κάθε γωνιά της Ελλάδας που βραβεύτηκαν, ανταποκρίθηκαν με θέρμη σε αυτό το κάλεσμα και άρχισαν να καταφθάνουν στο «Makedonia Palace» ήδη από τις 8 το βράδυ. Λίγο το διάστημα της καραντίνας, λίγο ο πυρετός ενόψει της θερινής σεζόν που ξεκινά, τα πρώτα πηγαδάκια ανταλλαγής νέων αλλά και προγνωστικών για τους νικητές της βραδιάς δεν άργησαν να σχηματιστούν όχι μόνο στους χώρους του ballroom αλλά και έξω, μιας και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που προτίμησαν να απολαύσουν τα welcome cocktails της βραδιάς με τη σφραγίδα της M-dry αλλά και του εκλεκτού τσίπουρου Άδολο, όπως και την αναζωογονητική δροσιά των κορυφαίων γαστρονομικών νερών Acqua Panna και S.Pellegrino, στις μαγικές βεράντες του ξενοδοχείου, την ώρα που ο Θερμαϊκός μας χάριζε ένα από τα φημισμένα ηλιοβασιλέματα του.

Όλα αυτά, βέβαια, μέχρι τη στιγμή που στη σκηνή ανέβηκε ο master of ceremony Κρατερός Κατσούλης και οι προσκεκλημένοι πήραν τη θέση τους στα λιτά αλλά πάντα κομψά στρωμένα τραπέζια, με ένα αντισηπτικό να αποτελεί ασφαλώς μέρος της ιδιαιτέρως απλής art de table που επιβάλλει η εποχή. Άλλωστε, αυτή ακριβώς η πρωτόγνωρη συνθήκη έδωσε την πρώτη ύλη για ένα πραγματικά απολαυστικό one man show, με τον Κρατερό σε πολύ μεγάλα κέφια, να χαρίζει στιγμές εξαιρετικού stand up χιούμορ, ακόμα και όσες φορές αναγκάστηκε να αναλάβει ρόλο τροχονόμου προκειμένου οι βραβευόμενοι που ανέβαιναν στη σκηνή να στέκονται στις ειδικές διαγραμμίσεις και να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις. Με τον δικό του μοναδικό τρόπο, έκανε ακόμα λόγο για παραγγελίες σε παντομίμα για λόγους ασφαλείας ή για πελάτες που αναρωτιούνται αν πρέπει να φάνε φορώντας μάσκα, εξέδωσε γαστρονομικές ενημερώσεις αλά Σωτήρης Τσιόδρας και μας προέτρεψε να δώσουμε συγχαρητήρια στους βραβευθέντες με τη γλώσσα του σώματος, αποδεικνύοντας εντέλει με τον πιο απτό τρόπο ότι το πηγαίο χιούμορ είναι κι αυτό απαραίτητο στοιχείο μιας επιστροφής στην κανονικότητα με δύναμη και αισιοδοξία.Βλληνικής Κουζίνας για το 2020 από το «Αθηνόραμα» έγινε την Δευτέρα 13 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Makedonia Palace της Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός έχει ως σκοπό την ανάδειξη των καλύτερων εστιατορίων της χώρας που δημιουργούν ελληνική κουζίνα. Συνολικά απονεμήθηκαν 57 βραβεία σε εστιατόρια όλης της Ελλάδας, τα οποία συγκέντρωσαν βαθμολογία από 14/20 και πάνω.

Την ευχή «να πραγματοποιηθεί η επόμενη διοργάνωση υπό κανονικές συνθήκες αλλά και με όλους τους τουρίστες μας παρόντες» εξέφρασε ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρος Καράογλου, καλώντας στη σκηνή τα εστιατόρια ελληνικής κουζίνας που συγκέντρωσαν βαθμολογία από 15/20 και πάνω. Απονέμοντας τα βραβεία στα κορυφαία εστιατόρια της Χαλκιδικής, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στο ειδικό βάρος του θεσμού που έχει για έδρα του τη Θεσσαλονίκη, καθώς «αυτό είναι κάτι που μας δίνει την ώθηση να αναλάβουμε κι άλλες πρωτοβουλίες που απλώνονται σε ολόκληρη την περιφέρεια μας, όπως οι Ημέρες Μακεδονικής Κουζίνας που διοργανώνουμε, αλλά και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη που έχουμε δημιουργήσει, με στόχο πάντα να προβάλουμε στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό τα μοναδικά και ποιοτικά προϊόντα μας».

Τη βαθιά ικανοποίηση που βραβεύει τους ανθρώπους της πόλης του εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, αποκαλύπτοντας με χιούμορ ότι ανήκει σε εκείνους που έχασαν βάρος κατά τη διάρκεια της καραντίνας, αφού αναγκάστηκε να στερηθεί τη χαρά της εξόδου στα αγαπημένα του εστιατόρια, ενώ το γεγονός πως «είναι πιο αναγκαία από ποτέ η φετινή απονομή» υπογράμμισε ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Θάνος, ο οποίος απένειμε τα βραβεία στα καλύτερα εστιατόρια της Μακεδονίας, τονίζοντας ότι το «αθηνόραμα» στάθηκε και πάλι στο ύψος των περιστάσεων, ειδικά σε μια εποχή που η εξωστρέφεια είναι απαραίτητη.

Την απονομή στα κορυφαία εστιατόρια ελληνικής κουζίνας της Αθήνας έκανε ο εκδότης του «α» Δημήτρης Ηλιόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες μέσα στις οποίες λαμβάνει χώρα η φετινή διοργάνωση, αλλά και στη σύμπραξη ουσίας με την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, η οποία αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή το θεσμό με ιδιαίτερη θέρμη. Βραβεία έδωσαν επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ HELEXPO Κυριάκος Ποζρικίδης, ο Bar & Restaurant Sales manager της Nestle Waters Γρηγόρης Μανωλέλης, ο Area Activation & Events manager της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Λάζαρος Βογιατζόγλου, η γενική διευθύντρια Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της ΜΕΤΡΟ ΑΒΕΕ Δήμητρα Δασκαλάκη και η διευθύντρια Marketing και Επικοινωνίας της ΕΛΟΠΥ Ισμήνη Μπογδάνου.

Όλες τις απονομές συνόδευσε το θερμό χειροκρότημα της σάλας, ακόμα και εκείνες τις πολύ λίγες που λόγω της ιδιαίτερης συνθήκης έγιναν μέσω video wall με χαρούμενα και αισιόδοξα μηνύματα από τους βραβευμένους, ενώ αμέσως μετά ήρθε η σειρά του πολυβραβευμένου executive chef του «Makedonia Palace» Σωτήρη Ευαγγέλου να παρουσιάσει ένα εξαιρετικό μενού έξι πιάτων γύρω από την ιδέα της «νέας εξελιγμένης ελληνικής κουζίνας». Μπριάμ με σφουγγάρι και κρέμα φέτας, καλαμαρόσουπα με μελάνι, κουκουνάρι και σταφίδες, ραβιόλια με μανούρι, κρόκο αβγού, μανιτάρια πορτσίνι Γρεβενών και καλοκαιρινή τρούφα, τσιπούρα φρικασέ με αχινό και αβγοτάραχο, λαβράκι χουνκιάρ μπεγεντί με υφές μελιτζάνας και για γλυκό φινάλε ροδάκινο, με μέλι, θυμάρι και παγωτό ελαιόλαδο. Κάθε πιάτο και μια μοναδική ιδέα, που πάντρευε διαφορετικές πτυχές της παράδοσης με το τώρα της μαγειρικής, και όλα μαζί ένα απολύτως συνεκτικό και τολμηρό ταξίδι σε γοητευτικά καταγάλανα νερά υπό περήφανη ελληνική σημαία. Συνοδοί τους οι εκλεκτές ετικέτες του Κτήματος Σκούρα, η μπίρα Alfa Weiss και η M-dry.

Προς το τέλος του σερβιρίσματος, οι συζητήσεις στις ροτόντες γύρω από το αγαπημένο πιάτο του καθενός είχαν ανάψει για τα καλά, όλοι συμφωνούσαν ωστόσο πως το γεύμα ήταν από τα καλύτερα που έχουν παρατεθεί προς τιμήν των βραβευμένων και επαινούσαν το σχεδόν χορογραφημένο σέρβις του «Makedonia Palace», που έφερε εις πέρας το έργο του με επαγγελματισμό και τηρώντας επιμελώς όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Γι’ αυτό και όταν ο κριτικός γεύσης του «α» Δημήτρης Αντωνόπουλος κάλεσε στη σκηνή τον Σωτήρη Ευαγγέλου και την μπριγκάδα του προκειμένου να τους ευχαριστήσει, ολόκληρη η σάλα ξέσπασε σε θερμά χειροκροτήματα που δεν έλεγαν να κοπάσουν. Το ίδιο συνέβη, άλλωστε, με τις ευχές και τα συγχαρητήρια που ακούγονταν μέχρι αργά για την τελετή, η οποία μπορεί να ήταν λίγο διαφορετική από τις προηγούμενες, αλλά δεν έπαψε ούτε στιγμή να είναι μια πραγματική γιορτή επανασύνδεσης με τη γεύση και τα εστιατόρια, που χρειάζονται τη στήριξη όλων μας.

Ας απολαύσουμε λοιπόν τα καλύτερα εστιατόρια με ελληνική κουζίνα της χώρας στη δύσκολη αυτή επανεκκίνηση, με το βλέμμα στα Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας του 2021.