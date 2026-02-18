CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Ζημιές στα Χανιά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 18/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 18/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους πολίτες με επίσημη ανακοίνωση του, ότι, λόγω των σφοδρών ανέμων, που επικρατούν, καταγράφονται προβλήματα σε περιοχές του Δήμου, που αφορούν κυρίως σε σπασμένα κλαδιά και πτώσεις δέντρων.

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Δήμου, «περιστατικά έχουν σημειωθεί σε περιαστικές περιοχές, όπως στο Αρώνι, στα Χωραφάκια, στον Παζινό, στον Άγ. Ματθαίο αλλά και εντός του αστικού ιστού.

ΧΡΥΣΟΣ

Ειδικότερα, στον Άγιο Ματθαίο και συγκεκριμένα στην οδό Κυκλάμινου, ο δρόμος έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας, λόγω επικίνδυνων δέντρων, έπειτα από ενημέρωση του Δήμου Χανίων και σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και την Πυροσβεστική.

Στον Δημοτικό Κήπο προληπτικά έχουν αποκλειστεί σημεία για την ασφάλεια των επισκεπτών, ενώ στην οδό Καραϊσκάκη έχουν καταγραφεί πτώσεις δέντρων και σπασμένα υποστηλώματα. Πτώση δέντρου σημειώθηκε και στο λιμανάκι της Νέας Χώρας, το οποίο απομακρύνθηκε άμεσα.

NOVA

Παράλληλα, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων συνεχίζεται το έντονο φαινόμενο υπερχείλισης της θάλασσας, με φερτά υλικά και άμμο. Τα συνεργεία του Δήμου είναι σε ετοιμότητα και ο καθαρισμός θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή και επιχειρούν σε όλα τα σημεία, όπου καταγράφονται προβλήματα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται σταδιακή ύφεση του φαινομένου από το μεσημέρι».

Αποκατάσταση προβλημάτων

Σε δήλωσή του, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, Μιχάλης Τσουπάκης, αναφέρει: «Οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Παρακολουθούμε διαρκώς την εξέλιξη του φαινομένου και παρεμβαίνουμε άμεσα, όπου υπάρχει ανάγκη, με στόχο την ασφάλεια των πολιτών και την αποκατάσταση των προβλημάτων. Παρακαλούνται οι συμπολίτες μας να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, να μην παρκάρουν σε σημεία όπου υπάρχουν δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όσο διαρκούν τα έντονα φαινόμενα».

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 18/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 18/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Μανώλης Μενεγάκης: Μέλημά μας η ανάπτυξη του Δήμου Αγίου Νικολάου και η ποιότητα ζωής των πολιτών

18/02/2026

Ερώτηση Κ. Σπυριδάκη στη Βουλή για το Δικταίον Άντρον

18/02/2026

Ευρεία σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας

17/02/2026
hospital

Δεν μπορούμε να δεχθούμε το κλείσιμο της Μ.Ε.Θ. Λασιθίου !!!

17/02/2026

3 σχολεία εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 με προϋπολογισμό 11 εκ. ευρώ

17/02/2026
thlefwnikh apath

Ηράκλειο: Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαπατούσε ηλικιωμένους

17/02/2026

Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Αγίου Νικολάου για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και έργα υποδομής

16/02/2026

Η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στον Αγιο Νικόλαο με θέμα τα μείζονα πολεοδομικά ζητήματα

16/02/2026

Αναστολή λειτουργίας των βρεφονηπιακών και όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Αγίου Νικολάου τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

16/02/2026

Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Νεκρός 67χρονος μετά από καβγά με τον 63χρονο αδελφό του

15/02/2026
Back to top button