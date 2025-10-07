ΚΡΗΤΗ
Χειμερινό ωράριο λειτουργίας για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου «Γιώργος Μπίας»
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες ότι από την ερχόμενη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου «Γιώργος Μπίας» τίθεται σε ισχύ για το κοινό το χειμερινό ωράριο λειτουργίας.
Το Κολυμβητήριο θα είναι ανοικτό: από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 10.30 έως τις 14.30.
Προϋπόθεση για να μπορέσετε να εισέλθετε είναι να έχετε μαζί σας τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις (από Καρδιολόγο και Δερματολόγο).
