CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Υποβάθμιση του Αγίου Νικολάου – Θέλουμε ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – αλλιώς η εστίαση πάει τα κλειδιά στο γραφείο του τοπικού υπουργού!

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 24/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Ο Άγιος Νικόλαος δεν αντέχει άλλο την αδιαφορία, την εγκατάλειψη και τις προσχηματικές «αποφάσεις» που υπονομεύουν το παρόν και το μέλλον του. Η συνεχιζόμενη υποβάθμιση της πόλης μας έχει ξεπεράσει κάθε όριο και προσβάλλει την αξιοπρέπεια των κατοίκων, των επαγγελματιών και όσων στηρίζουν καθημερινά αυτόν τον τόπο με κόπο και πίστη.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, πυλώνας ζωής και ασφάλειας για ολόκληρη την ανατολική Κρήτη, οδηγείται σε λειτουργική παράλυση. Ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και υποδομές καθιστούν το έργο του αδύνατο και τους πολίτες απροστάτευτους. Αυτή η κατάσταση δεν είναι αμέλεια – είναι εγκατάλειψη από επιλογή.

ΧΡΥΣΟΣ

Και σαν να μην έφτανε αυτό, έρχεται τώρα η είδηση-προσβολή: τα πανεπιστημιακά τμήματα που σχεδιάζονταν για τον Άγιο Νικόλαο — Τουριστικών Σπουδών, ΤΕΦΑΑ και Φυσικοθεραπείας — μεταφέρονται στο Ρέθυμνο.
Αυτή η απόφαση δεν είναι απλώς λανθασμένη. Είναι πλήγμα στην καρδιά της τοπικής κοινωνίας και ξεκάθαρη δήλωση απαξίωσης προς μια πόλη που έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορεί και αξίζει να πρωταγωνιστεί.

Δεν θα το αποδεχτούμε.
Δεν θα μείνουμε θεατές στην υποβάθμιση του τόπου μας.

NOVA

Ο Σύλλογος Εστίασης και Διασκέδασης Αγίου Νικολάου απαιτεί άμεση συνάντηση με τον τοπικό υπουργό και τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες. Ζητάμε σαφείς δεσμεύσεις και επίσημο χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την ενίσχυση του Νοσοκομείου, την παραμονή και λειτουργία των πανεπιστημιακών τμημάτων και την αποκατάσταση των υποδομών που στηρίζουν την τοπική οικονομία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν λάβουμε ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ και δεσμεύσεις — και εφόσον οι τοπικοί φορείς συνεχίσουν να αδιαφορούν — ο κλάδος της εστίασης θα προβεί σε συμβολική αλλά αποφασιστική κίνηση: θα παραδώσουμε τα κλειδιά των επιχειρήσεών μας στο γραφείο του τοπικού υπουργού ως σημάδι διαμαρτυρίας και απαίτησης σεβασμού προς την πόλη.

Σε περίπτωση που κι αυτό δεν κινητοποιήσει λύσεις, θα κλιμακώσουμε άμεσα: συνάντηση και κινητοποιήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης και στον Πρωθυπουργόυ, μέχρι να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις.

Ο Άγιος Νικόλαος δεν ζητά χάρη. Ζητά δικαιοσύνη.
Έχει ιστορία, έχει φωνή, έχει ψυχή — και ήρθε η ώρα αυτή η φωνή να ακουστεί δυνατά.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 24/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Μια Κρητική διαδρομή στον πολιτιστικό χάρτη της Ευρώπης – Η παρουσίαση της «Elea Heritage Route»

24/10/2025

Συλλήψεις από την θηροφυλακή για παράνομο κυνήγι

24/10/2025

ΕΛΜΕΠΑ: Αυτοδίκαιες διαγραφές φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής 2016 ή προγενέστερο

24/10/2025

ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Η απαξίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Λασίθι δεν μπορεί να συνεχιστεί

24/10/2025

Συνάντηση εργασίας των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης για δράσεις κλιματικής ανθεκτικότητας

24/10/2025
elassona seismos rigma

Επιπλέον αισθητήρες προειδοποίησης για τσουνάμι και σεισμούς στην Κρήτη

24/10/2025

Μπήκαν οι υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου

24/10/2025

Επιτυχής διοργάνωση της εκδήλωσης “Erasmus Days 2025” από τη ΔΔΕ Λασιθίου

24/10/2025

Αγιος Νικόλαος: Προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων και “έξυπνων” υδρομέτρων στο αρδευτικό δίκτυο

24/10/2025

Υπογραφή Προγραμματικής για την ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων

23/10/2025
Back to top button