Υποβάθμιση του Αγίου Νικολάου – Θέλουμε ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – αλλιώς η εστίαση πάει τα κλειδιά στο γραφείο του τοπικού υπουργού!

Ο Άγιος Νικόλαος δεν αντέχει άλλο την αδιαφορία, την εγκατάλειψη και τις προσχηματικές «αποφάσεις» που υπονομεύουν το παρόν και το μέλλον του. Η συνεχιζόμενη υποβάθμιση της πόλης μας έχει ξεπεράσει κάθε όριο και προσβάλλει την αξιοπρέπεια των κατοίκων, των επαγγελματιών και όσων στηρίζουν καθημερινά αυτόν τον τόπο με κόπο και πίστη.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, πυλώνας ζωής και ασφάλειας για ολόκληρη την ανατολική Κρήτη, οδηγείται σε λειτουργική παράλυση. Ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και υποδομές καθιστούν το έργο του αδύνατο και τους πολίτες απροστάτευτους. Αυτή η κατάσταση δεν είναι αμέλεια – είναι εγκατάλειψη από επιλογή.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, έρχεται τώρα η είδηση-προσβολή: τα πανεπιστημιακά τμήματα που σχεδιάζονταν για τον Άγιο Νικόλαο — Τουριστικών Σπουδών, ΤΕΦΑΑ και Φυσικοθεραπείας — μεταφέρονται στο Ρέθυμνο.

Αυτή η απόφαση δεν είναι απλώς λανθασμένη. Είναι πλήγμα στην καρδιά της τοπικής κοινωνίας και ξεκάθαρη δήλωση απαξίωσης προς μια πόλη που έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορεί και αξίζει να πρωταγωνιστεί.

Δεν θα το αποδεχτούμε.

Δεν θα μείνουμε θεατές στην υποβάθμιση του τόπου μας.

Ο Σύλλογος Εστίασης και Διασκέδασης Αγίου Νικολάου απαιτεί άμεση συνάντηση με τον τοπικό υπουργό και τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες. Ζητάμε σαφείς δεσμεύσεις και επίσημο χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την ενίσχυση του Νοσοκομείου, την παραμονή και λειτουργία των πανεπιστημιακών τμημάτων και την αποκατάσταση των υποδομών που στηρίζουν την τοπική οικονομία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν λάβουμε ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ και δεσμεύσεις — και εφόσον οι τοπικοί φορείς συνεχίσουν να αδιαφορούν — ο κλάδος της εστίασης θα προβεί σε συμβολική αλλά αποφασιστική κίνηση: θα παραδώσουμε τα κλειδιά των επιχειρήσεών μας στο γραφείο του τοπικού υπουργού ως σημάδι διαμαρτυρίας και απαίτησης σεβασμού προς την πόλη.

Σε περίπτωση που κι αυτό δεν κινητοποιήσει λύσεις, θα κλιμακώσουμε άμεσα: συνάντηση και κινητοποιήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης και στον Πρωθυπουργόυ, μέχρι να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις.

Ο Άγιος Νικόλαος δεν ζητά χάρη. Ζητά δικαιοσύνη.

Έχει ιστορία, έχει φωνή, έχει ψυχή — και ήρθε η ώρα αυτή η φωνή να ακουστεί δυνατά.