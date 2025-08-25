Υπόμνημα του Επιμελητηρίου Λασιθίου για το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος

Προς: Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Ν. Παπασταύρου

Κοινοποίηση Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης

Θέμα: Έντονη ανησυχία για το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος και τις επιπτώσεις του στην επιχειρηματικότητα

Με την παρούσα επιστολή το Επιμελητήριο Λασιθίου επιθυμεί να εκφράσει την έντονη ανησυχία του επιχειρηματικού κόσμου του Νομού μας σχετικά με το ολοένα και αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, το οποίο επιβαρύνει καθοριστικά τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι πληθωριστικές πιέσεις επηρεάζουν ήδη την κατανάλωση και τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, οι υπερβολικά υψηλές χρεώσεις ενέργειας συνιστούν όχι μόνο ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης αλλά και σοβαρή απειλή για την επιβίωση πολλών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα μικρομεσαίων. Το ενεργειακό κόστος έχει αναδειχθεί σε «πρωταθλητή» των επιχειρηματικών εξόδων, απομειώνοντας το εισόδημα και περιορίζοντας την ανταγωνιστικότητα.

Η ραγδαία αύξηση του κόστους ενέργειας τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον, στο οποίο ο κίνδυνος μαζικών «λουκέτων» είναι πλέον ορατός. Το γεγονός ότι, ενώ οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) παράγουν σε σημαντικό βαθμό και μάλιστα στο Λασίθι ήδη προσφέρουν στο δίκτυο άνω του 50% της κατανάλωσης του νησιού, η τιμή της κιλοβατώρας παραμένει 6 και 7 φορές υψηλότερη από το κόστος παραγωγής, προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Η αγορά ενέργειας θα έπρεπε να λειτουργεί υπέρ του καταναλωτή και όχι αποκλειστικά υπέρ των παρόχων, ενώ τα τιμολόγια στην Ελλάδα συγκαταλέγονται στα υψηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Επιμελητήριο Λασιθίου ζητά από την Πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο την ανάληψη άμεσων και ουσιαστικών πρωτοβουλιών με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης στην ενεργειακή πολιτική. Συγκεκριμένα, προτείνουμε:

Αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις, με στόχο μια δίκαιη και βιώσιμη κοστολόγηση.

Άμεση ενίσχυση μέσω στοχευμένων επιδοτήσεων ενεργειακού κόστους για τις ενεργοβόρες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Προώθηση εναλλακτικών λύσεων ενεργειακής αυτονομίας, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και αδειοδότησης, καθώς και η ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων.

Διαφάνεια στον καθορισμό των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που διογκώνουν το τελικό τιμολόγιο.

Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα τιμολόγια ενέργειας.

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί θεμέλιο της εθνικής οικονομίας και της απασχόλησης. Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί αρωγός στις ανάγκες της και να διαμορφώσει ένα σταθερό και δίκαιο πλαίσιο που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιβιώσουν, να επενδύσουν και να αναπτυχθούν.

Κύριε Υπουργέ,

Αναμένουμε από την ηγεσία του Υπουργείου σας να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, πριν η ενεργειακή κρίση οδηγήσει σε οριστικό οικονομικό αφανισμό χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου

Θωμάς Ν. Χαριτάκης