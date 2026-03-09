CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Υπόμνημα προέδρου Επιμελητηρίου Λασιθίου για αναβολή κατεδάφισης πέργκολων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην παραλία Μύρτου

9 Μαρτίου 2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Το Επιμελητήριο Λασιθίου, ως θεσμικός εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας του Νομού, έλαβε γνώση του αιτήματος του Σωματείου Καφέ – Εστίασης Ιεράπετρας καθώς και της σχετικής ομόφωνης θέσης του Τοπικού Συμβουλίου Μύρτου αναφορικά με την επικείμενη κατεδάφιση πέργκολων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην παραλία του Μύρτου από την Κτηματική Υπηρεσία.

Το Επιμελητήριο Λασιθίου αναγνωρίζει πλήρως την υποχρέωση της Πολιτείας και των αρμόδιων υπηρεσιών να διασφαλίζουν την εφαρμογή της νομοθεσίας και την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η χρονική συγκυρία κατά την οποία προγραμματίζεται η συγκεκριμένη ενέργεια δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες στις επιχειρήσεις της περιοχής, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Η λειτουργία των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής στον Μύρτο αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα στήριξης της τοπικής οικονομίας, της απασχόλησης και της τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής. Η άμεση κατεδάφιση των συγκεκριμένων κατασκευών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου ενδέχεται να επιφέρει σοβαρές συνέπειες στη λειτουργία των επιχειρήσεων, επηρεάζοντας τόσο τους επαγγελματίες όσο και τους εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Λασιθίου στηρίζει το αίτημα των επαγγελματιών και της τοπικής κοινωνίας για την παροχή εύλογης χρονικής αναβολής της διαδικασίας κατεδάφισης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν ομαλά τη φετινή τουριστική περίοδο.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να προχωρήσουν οι ίδιοι στην κατεδάφιση των πέργκολων μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου και συγκεκριμένα μετά την 1η Νοεμβρίου 2026, καταθέτοντας σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις προς τις αρμόδιες αρχές.

Με δεδομένα τα παραπάνω, το Επιμελητήριο Λασιθίου καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν με κατανόηση και πνεύμα συνεργασίας το αίτημα αναβολής, ώστε να προστατευθεί η τοπική οικονομία και να αποφευχθούν σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στην τουριστική εικόνα της περιοχής.

Το Επιμελητήριο Λασιθίου παραμένει στη διάθεση όλων των αρμόδιων φορέων για συνεργασία και διάλογο, με στόχο την εξεύρεση μιας ισορροπημένης λύσης που θα διασφαλίζει τόσο τη νομιμότητα όσο και τη βιωσιμότητα της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Με εκτίμηση

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου

Θωμάς Χαριτάκης

