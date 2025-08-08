Υπογράφηκε η σύμβαση ανάπλασης της κεντρικής αγοράς των Μοιρών κόστους 3,9 εκ. ευρώ

Ένα σημαντικό έργο για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του κέντρου των Μοιρών μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση για το έργο «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρόμων περιοχής πλατείας αγοράς Μοιρών – 25ης Μαρτίου – ΕΟ97» συνολικού προϋπολογισμού 3,9 εκατ. ευρώ.

Το έργο έχει χρόνο ολοκλήρωσης 18 μήνες, είναι ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Κρήτης. Στόχος είναι η ανάπλαση της κεντρικής ζώνης των Μοιρών, με παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την προσβασιμότητα, την οδική ασφάλεια και θα βελτιώσουν την αισθητική του χώρου, ενισχύοντας παράλληλα την εμπορική δραστηριότητα.

«Πρόκειται για ένα από τα πέντε σημαντικά έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια σε ισάριθμους δήμους, με στόχο την αναβάθμιση των αστικών κέντρων», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. «Εκτιμούμε ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια όλα αυτά τα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί, προσφέροντας σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, τόνισε: «Μέσω της Περιφέρειας καταφέραμε να ενταχθούμε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Το έργο αυτό αποδεικνύει ότι όλες οι πρωτεύουσες των δήμων αξίζουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες, στο πλαίσιο της αποκέντρωσης».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, Νίκος Σκουλάς, χαρακτήρισε την ημέρα «ιδιαίτερη και χαρούμενη για τη Μεσαρά και τις Μοίρες», προσθέτοντας: «Συνεργαζόμαστε με τον Δήμο Φαιστού για να ολοκληρωθεί ένα έργο που θα αναδείξει το αστικό τοπίο και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων».

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννης Φασομυτάκης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μοιρών Γιώργος Κακουλάκης ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης Μιχάλης Ψαρουδάκης και η Πολιτικός Μηχανικός – Αν. Προϊσταμένη, Μαρία Παπαναστασίου.