Υπογραφή σύμβασης μεταξύ Ο.Α.Κ. και Τ.Ο.Ε.Β. Οροπεδίου Λασιθίου για την παροχή αρδευτικού νερού

Στην έδρα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), στην Αγυιά Χανίων, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 2 Ιουνίου 2026 η υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. και του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Οροπεδίου Λασιθίου.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε., κ. Άρης Παπαδογιάννης, και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Οροπεδίου Λασιθίου, κ. Παναγιώτης Μπαμνιεδάκης.

Η σύμβαση αφορά την παροχή νερού από τη Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου, την οποία διαχειρίζεται ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. Το νερό θα διοχετεύεται προς τα αρδευτικά δίκτυα της Λιμνοδεξαμενής Χαυγά μέσω του αγωγού και του αντλιοστασίου του Τ.Ο.Ε.Β., καθώς και στον αγωγό άρδευσης από τη Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου προς την περιοχή Καμινάκι.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν στελέχη και των δύο φορέων, επιβεβαιώθηκε το υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ Ο.Α.Κ. Α.Ε. και Τ.Ο.Ε.Β. Οροπεδίου Λασιθίου, ενώ συζητήθηκαν επιπλέον ζητήματα που αφορούν έργα και παρεμβάσεις τα οποία προγραμματίζεται να υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα προς όφελος της αγροτικής παραγωγής και της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής.

«Η σημερινή υπογραφή επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με τον Τ.Ο.Ε.Β. Οροπεδίου Λασιθίου. Κοινός μας στόχος είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων και η έμπρακτη στήριξη του πρωτογενούς τομέα της Κρήτης μέσα από δράσεις με άμεσο αναπτυξιακό αποτύπωμα», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. κ. Άρης Παπαδογιάννης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Τ.Ο.Ε.Β. Οροπεδίου Λασιθίου, κ. Παναγιώτης Μπαμνιεδάκης, υπογράμμισε: «Η συνεργασία μας με τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. αποτελεί διαχρονικά εγγύηση για την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες των παραγωγών της περιοχής μας. Με πνεύμα συνεννόησης και κοινό προσανατολισμό, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την ενίσχυση των αρδευτικών υποδομών και τη διασφάλιση των απαραίτητων υδατικών πόρων».