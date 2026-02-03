Υπογραφή σύμβασης για την αποπεράτωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Τ-10 στον Άγιο Νικόλαο

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την υπογραφή της σύμβασης με τον οριστικό ανάδοχο για την υλοποίηση της αποπεράτωσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Τ-10 στον Άγιο Νικόλαο, ενός έργου κομβικής σημασίας για την αθλητική ανάπτυξη της περιοχής.
Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στο γραφείο του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη, στις 13:00.
