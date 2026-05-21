Υπογραφή σύμβασης για τη συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου Αγίου Νικολάου

Υπεγράφη η σύμβαση για τη συντήρηση του φυσικού χλοοτάπητα των γηπέδων Αγίου Νικολάου, Νεάπολης, Καλού Χωριού και Λακωνίων, μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου και των αναδόχων «Μ & Μ Κατασκευαστική ΕΠΕ» και Δημήτρη Ντιγκάκη.

Στο πλαίσιο της υπογραφής πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου μεταξύ του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη και των αναδόχων κ.κ. Δημήτρη Ντιγκάκη και Γιώργου Μαλλιωτάκη.

Σημειώνεται ότι τη συντήρηση των χώρων πρασίνου του Δήμου Αγίου Νικολάου έχουν αναλάβει η «Μ & Μ Κατασκευαστική ΕΠΕ» και η εταιρεία Αφοί Φασουλάκη Ο.Ε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία παραβρέθηκαν επίσης οι αντιδήμαρχοι Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Πολιτικής Προστασίας κ. Στέργιος Ατσαλάκης και Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου κ. Γιώργος Μπελούκας, επισημάνθηκε η σημασία της σωστής και έγκαιρης υλοποίησης των εργασιών, με στόχο τη διατήρηση και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των χώρων πρασίνου του Δήμου, προς όφελος των δημοτών και των επισκεπτών της περιοχής.