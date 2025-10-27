Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ

Με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, την ενίσχυση της πρόληψης και την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής, υπογράφτηκε σήμερα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη και τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, Παναγιώτη Τσακαλίδη, Σύμφωνο Συνεργασίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Smart HEALTH – European Digital Innovation Hub for Smart Health».

Στην υπογραφή του Μνημονίου, παραβρέθηκαν ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Γιώργος Πιτσούλης, ο συντονιστής του «Smart HEALTH», Καθηγητής του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Δημήτρης Πλεξουσάκης, ο υπεύθυνος παροχής υπηρεσιών του «Smart HEALTH» και επικεφαλής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας ΙΤΕ, Δημήτρης Κατεχάκης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Παπαδάκης και ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρεια Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, επεσήμανε ότι η νέα συνεργασία με το ΙΤΕ εντάσσεται στις δράσεις κοινωνικής πολιτικής και υγείας της Περιφέρειας Κρήτης με επίκεντρο την πρόληψη.

«Η συνεργασία μας με το ΙΤΕ, έναν από τους σημαντικότερους ερευνητικούς φορείς της χώρας, μας βοηθά να αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες πρόληψης. Στόχος μας είναι η περαιτέρω αξιοποίηση της λειτουργίας των κινητών μονάδων υγείας. Εφαρμόζεται η χρήση προγνωστικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να παρέχεται σε κάθε πολίτη πιο στοχευμένη πληροφορία, αναφορικά με τα δεδομένα της υγείας του. Μ’ αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στην προστασία του μεγαλύτερου αγαθού στον άνθρωπο, την υγεία.» τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης ανέφερε:

«Η τεχνολογία και η καινοτομία αποτελούν πλέον βασικά εργαλεία που συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Με το σύμφωνο συνεργασίας που υπογράψαμε με το ΙΤΕ κάνουμε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για μια Κρήτη που επενδύει στην πρόληψη, τη γνώση και την υγεία των πολιτών της. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο επιστημονικό και τεχνολογικό μέσο ώστε οι υπηρεσίες υγείας να γίνονται συνεχώς πιο ποιοτικές και πιο αποτελεσματικές, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο. Η συνεργασία αυτή ενισχύει το όραμά μας για μια Περιφέρεια που πρωτοπορεί στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας και της καινοτομίας, προς όφελος της κοινωνίας και του δημόσιου συστήματος υγείας.»



Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, Παναγιώτης Τσακαλίδης, δήλωσε:

«Η ένταξη της Περιφέρειας Κρήτης στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας Smart Health αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της υγείας. Το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ θα συνδράμει ουσιαστικά την Περιφέρεια στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η συνεργασία αυτή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας και ενισχύει την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, σε αναδυόμενους τομείς της υγείας. Η σύμπραξη θα ενδυναμώσει το οικοσύστημα ψηφιακής καινοτομίας, προς όφελος της κοινωνίας και της περιφερειακής προόδου.»

Ο συντονιστής του Smart HEALTH, Δημήτρης Πλεξουσάκης, υπογράμμισε: «Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ευφυή Υγεία στοχεύει στην επαύξηση της ψηφιακής ωριμότητας των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων της χώρας. Με την υπογραφή αυτού του συμφωνητικού, εγκαινιάζουμε μία ακόμη ουσιαστική συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία των πολιτών. Η δράση στοχεύει στη βέλτιστη διαχείριση ψηφιακών μαστογραφιών και την ανάπτυξη εργαλείων που θα βελτιώσουν τις διαγνώσεις και την παρακολούθηση της υγείας των γυναικών.»

Ο υπεύθυνος παροχής υπηρεσιών του Smart HEALTH Δημήτρης Κατεχάκης, πρόσθεσε: «Ο Κόμβος έχει ήδη υποστηρίξει 97 φορείς μέσω υπηρεσιών “δοκιμής πριν την επένδυση”, έχει εκπαιδεύσει 3.400 στελέχη, έχει βοηθήσει 99 επιχειρήσεις στην εξεύρεση χρηματοδότησης και έχει εξασφαλίσει πάνω από 2,4 εκατ. ευρώ. Μέσα από τη συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, το CeHA του ΙΤΕ θα ενισχύσει περαιτέρω την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών του νησιού.».