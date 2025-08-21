Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση του λιμενοβραχίονα στο Αλιευτικό Καταφύγιο Μακρύ Γιαλού

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε σήμερα την προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Απαμμώση για την αποκατάσταση λιμενοβραχίονα αλιευτικού καταφυγίου Μακρύ Γιαλού».

Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανόλης Φραγκούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης – Άρδευσης Μιχάλης Μπαχλιτζανάκης, Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και η Γενική Γραμματέας Μαρία Φραντζεσκάκη.

Στόχος του έργου είναι η αποκατάσταση του λιμενοβραχίονα, ο οποίος υπέστη σοβαρές ζημιές από θεομηνία το 2024. Οι ισχυροί νοτιάδες και ο έντονος κυματισμός προκάλεσαν καταστροφές σε μήκος 40 μέτρων και γέμισαν με φερτά υλικά το σημείο, επηρεάζοντας τη λειτουργία του καταφυγίου και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Το έργο εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης 2025 της Περιφέρειας Κρήτης (Π.Ε. Λασιθίου) και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ιεράπετρας ενώ την ευθύνη υλοποίησης έχει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας.

Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν εκσκαφή του πυθμένα σε προβληματικά σημεία, απομάκρυνση φερτών υλικών με μέθοδο αναρρόφησης και απόθεση των βυθοκορημάτων σε θέσεις που θα υποδείξει η Κτηματική Υπηρεσία.

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεχίζει να στηρίζει έργα που ενισχύουν την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.