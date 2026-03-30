Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Δήμου Αγίου Νικολάου – ΣΕΓΑΣ

Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του αθλητισμού και τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής του Δήμου Αγίου Νικολάου αποτελεί η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ).

Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη και την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ κ. Σοφία Σακοράφα, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στο περιθώριο της εκδήλωσης «Γιορτή του Στίβου της Κρήτης», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Run Greece Ηράκλειο», που διοργανώνονται από τον ΣΕΓΑΣ και την Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Κρήτης, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου.

Παρόντες κατά την υπογραφή του Μνημονίου ήταν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού κ. Λεωνίδας Τερζής, ο γενικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ κ. Γιώργος Γιατρουδάκης και ο τεχνικός σύμβουλος κ. Μάρκος Καλούδης , ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης κ. Παναγιώτης Αντωνακάκης, η αντιπρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης και πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Άγιος Νικόλαος κ. Νατάσα Παγκάλου και το Δ.Σ. της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης και ο προπονητής του Γυμναστικού Συλλόγου Άγιος Νικόλαος και Ομοσπονδιακός τεχνικός στο Κέντρο Αναπτυξιακού Αθλητισμού Κρήτης κ. Λευτέρης Ραφαϊλάκης. Παραβρέθηκε επίσης ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Μπελούκας.

Η συμφωνία αυτή, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου, εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση του αθλητισμού και την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, με στόχο την προσέλκυση αθλητικών διοργανώσεων πανελλαδικής εμβέλειας και την καθιέρωση της περιοχής ως προορισμού προετοιμασίας αθλητών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, έπειτα από τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν την περασμένη χρονιά με μέριμνα της Δημοτικής Αρχής – όπως η αποκατάσταση του ταρτάν και η τοποθέτηση σύγχρονου αθλητικού εξοπλισμού – το ανακαινισμένο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου αναδεικνύεται πλέον σε σημείο αναφοράς για τον κλασικό αθλητισμό στην Κρήτη. Το στάδιο διαθέτει τη δυνατότητα να φιλοξενεί προπονήσεις και προετοιμασία αθλητών υψηλού επιπέδου, αξιοποιώντας τόσο τις σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, όσο και το φυσικό περιβάλλον και τις υποδομές φιλοξενίας της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την προηγούμενη χρονιά, στον Άγιο Νικόλαο προπονήθηκαν οι Ολυμπιονίκες μας Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής, καθώς και κορυφαίοι αθλητές από το εξωτερικό.

Στόχοι της συνεργασίας

Κοινή επιδίωξη του Δήμου Αγίου Νικολάου και του ΣΕΓΑΣ είναι:

– η ανάπτυξη και αναβάθμιση του αθλητισμού σε τοπικό επίπεδο

– η ενίσχυση του στίβου και η δημιουργία σταθερής βάσης προετοιμασίας αθλητών

– η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στον Δήμο Αγίου Νικολάου

– η προώθηση του Αγίου Νικολάου ως ασφαλούς αθλητικού, πολιτιστικού και τουριστικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

– η ανάπτυξη συνεργειών με φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό

– η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της νεολαίας μέσα από δράσεις που προάγουν το «ευ αγωνίζεσθαι»

Τι περιλαμβάνει το Μνημόνιο Συνεργασίας

Η συμφωνία προβλέπει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων και παρεμβάσεων.

Δομές και συντονισμός

– Δημιουργία Γραφείου Αθλητικού Τουρισμού με έδρα τον Άγιο Νικόλαο

– Διάθεση στελέχους από τον Δήμο και εξειδικευμένου συνεργάτη από τον ΣΕΓΑΣ για την υλοποίηση της συνεργασίας

– Συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς αθλητικού τουρισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Καταγραφή και οργάνωση

– Καταγραφή όλων των δημόσιων και ιδιωτικών αθλητικών εγκαταστάσεων

– Συγκέντρωση στοιχείων για προγραμματισμένες αθλητικές διοργανώσεις σε ορίζοντα πενταετίας

– Δημιουργία ηλεκτρονικού ημερολογίου αθλητικών εκδηλώσεων

– Δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας ενημέρωσης φορέων και πολιτών

Αθλητικές διοργανώσεις και εξωστρέφεια

– Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων τοπικής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας

– Θεσμοθέτηση ετήσιου συνεδρίου με διεθνείς συμμετοχές

– Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας

– Κοινή προβολή Δήμου και ΣΕΓΑΣ σε έντυπα και ψηφιακά μέσα

Εκπαίδευση και υποστήριξη

– Σύσταση επιστημονικής επιτροπής από τον ΣΕΓΑΣ

– Διοργάνωση δωρεάν σεμιναρίων και ημερίδων για διοργανωτές

– Εκπαίδευση επαγγελματιών και ανέργων νέων στον τομέα των αθλητικών διοργανώσεων

– Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Προπονητικά προγράμματα και υποδομές

– Υλοποίηση ετήσιων προγραμμάτων προετοιμασίας κορυφαίων αθλητών στίβου στον Άγιο Νικόλαο για την περίοδο 2026–2031

– Χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων

– Οικονομική συνδρομή του Δήμου για διαμονή και διατροφή των συμμετεχόντων

– Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (διατροφή, αποκατάσταση, εκγύμναση)

Κοινωνικές και εκπαιδευτικές δράσεις

– Υλοποίηση του διεθνούς προγράμματος “Kids’ Athletics” σε σχολεία

– Διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων σε σχολεία και τοπικούς συλλόγους

– Συμμετοχή αθλητών ως πρεσβευτών υγιεινού τρόπου ζωής

– Δράσεις πρόληψης κατά των εξαρτήσεων

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης σε δήλωσή του αναφέρει:

«Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τον ΣΕΓΑΣ αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση για το μέλλον του τόπου μας. Ενισχύουμε τον αθλητισμό, αξιοποιούμε τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε ο Άγιος Νικόλαος να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον αθλητικό τουρισμό και την προετοιμασία αθλητών, με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία της τοπικής κοινωνίας».