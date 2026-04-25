Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας Δήμου Αγίου Νικολάου – Πολυτεχνείου Κρήτης για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και το Πολυτεχνείο Κρήτης προχώρησαν την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, εγκαινιάζοντας μια σημαντική πρωτοβουλία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (A.I.).

Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, ο Δήμος Αγίου Νικολάου επιδιώκει να αξιοποιήσει προηγμένες τεχνολογίες για τη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και της εξυπηρέτησης των πολιτών και της καθημερινότητας, ενώ το Πολυτεχνείο Κρήτης συμβάλλει με την ερευνητική και ακαδημαϊκή του τεχνογνωσία, αναπτύσσοντας λύσεις με άμεσο πρακτικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Η σχετική απόφαση είχε εγκριθεί ομόφωνα τόσο από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης, όσο και από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας αυτής.

Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης και ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητής κ. Μιχάλης Ζερβάκης, επισφραγίζοντας έτσι την έναρξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της διασύνδεσης μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποδοτικού και «έξυπνου» μοντέλου διοίκησης.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Άννα Οικονομίδου, ο αντιδήμαρχος Ψηφιακού Μετασχηματισμού κ. Γιώργος Αρακαδάκης και ο Αγιονικολιώτης Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γιώργος Χαλκιαδάκης.

Το Μνημόνιο έχει πενταετή διάρκεια, με δυνατότητα παράτασης, και στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και της καθημερινότητας των πολιτών.

Όπως τόνισε σχετικά κατά τη συνάντηση ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης:

«Η συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι πολύ σημαντική για τον Δήμο μας. Δεν θέλουμε η Τεχνητή Νοημοσύνη να μείνει μια θεωρητική έννοια, αλλά να την κάνουμε πιο ουσιαστική και εφαρμόσιμη στην πράξη. Μέσα από αυτή τη συνεργασία δημιουργείται η δυνατότητα να στηριχθούν δράσεις και να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες εφαρμογές και παρεμβάσεις που θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και στην εσωτερική λειτουργία του Δήμου μας».

O Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητής κ. Μιχάλης Ζερβάκης σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι:

«Η επιστήμη που παράγουμε στο Πολυτεχνείο Κρήτης δεν είναι κλειστή. Δεν κάνουμε επιστήμη για την επιστήμη, αλλά για την κοινωνία. Η συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου είναι μια ευκαιρία να φέρουμε αυτή τη γνώση πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί σε πολλούς τομείς, από τη διοίκηση και την υγεία έως τη διαχείριση της κυκλοφορίας, μέσα από την αξιοποίηση δεδομένων και τη λήψη καλύτερων αποφάσεων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν νέες δράσεις και συνεργασίες, που θα ενισχύσουν τόσο την έρευνα όσο και την εκπαίδευση, δημιουργώντας ένα ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας».

Ο Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γιώργος Χαλκιαδάκης μεταξύ άλλων ανέφερε ότι:

«Η σύμπραξη αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων που βασίζονται σε πραγματικές ανάγκες. Μέσα από την αξιοποίηση δεδομένων μπορούμε να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και να βελτιώσουμε την εμπειρία πολιτών και επισκεπτών. Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν εργαλεία διάγνωσης και υποστήριξης του σχεδιασμού, ώστε να εντοπίζονται σωστά τα προβλήματα και να επιταχύνονται οι διαδικασίες».

O αντιδήμαρχος Ψηφιακού Μετασχηματισμού κ. Γιώργος Αρακαδάκης ανέφερε από την πλευρά του:

«Ο Δήμος μας έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, ιδιαίτερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ενώ εστιάζουμε και στις διοικητικές μας υπηρεσίες. Στόχος μας είναι μέσα από την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, να μειώσουμε καθυστερήσεις και να στηρίξουμε τη λειτουργία του Δήμου με σύγχρονα εργαλεία».