Υποχρεωτική η έκδοση ψηφιακού παραστατικού διακίνησης αποθεμάτων

Η υποχρεωτική εφαρμογή της διαταγής Α1123/2024 φεκ Β 4571 06/08/2024 που αφορά την έκδοση ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΎ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ και παράλληλα την υποχρεωτική διαβίβαση του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων my data, ξεκινά την 1Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 και για τις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα 200.000,00 κατά το έτος -χρήση 2022.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι αγρότες ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ καθώς και φυσικά πρόσωπα που πωλούν προιόντα η παρέχουν υπηρεσίες ευκαιριακά με συναλλαγές κάτω των 10.000.00 ευρώ ετησίως.

Επίσης δεν υφίσταται υποχρέωση σε έκδοση και διαβίβαση ψηφιακού δελτίου διακίνησης αποθεμάτων που διενεργούνται εντός της εγκατάστασης της ίδιας επιχείρησης η σε εγκαταστάσεις της ίδιας επιχείρησης που βρίσκονται σε ευθεία γραμμή σε απόσταση μικρότερη των δέκα χιλιομέτρων από σημείο σε σημείο. Η εξαίρεση αυτή ευνοεί τις εντατικές καλλιέργειες σε θερμοκήπια , δικτυοκήπια και υπαίθριες καλλιέργειες του ιδίου ιδιοκτήτη φυσικού η νομικού προσώπου, που βρίσκονται σε απόσταση 10 χιλ μεταξύ τους εφόσον διακινούν τα παραγόμενα προιόντα τους από την μια εγκατάσταση στην άλλη κατά την συγκομιδή τους ,μέχρις ότου αυτή ολοκληρωθεί.

Η υποχρέωση έκδοσης και διαβίβασης για την ανωτέρω περίπτωση διαφορετικών εγκαταστάσεων ξεκινάει από την στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία συσκευασία κλπ των προιόντων στην τελευταία εγκατάσταση της επιχείρησης και από αυτήν θα διακινηθούν για πώληση με αποδέκτες εμπόρους εξαγωγείς συνεταιρισμούς δημοπρατήρια κλπ μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Η αναφορά στην νομοθεσία για πρόστιμα 5000,00 η 10,000,00 αναλόγως απλογραφικών η διπλογραφικών βιβλίων των επιχειρήσεων δεν εχει θεσμοθετηθεί και τα πρόστιμα που τυχόν θα επιβληθούν είναι του ύψους των 500,00 και 1000,00 αντίστοιχα ως ανωτέρω μέχρι νεωτέρας διαταγής.

Η παράταξη μας σε συνεργασία με νομικούς ,οικονομικούς κ επιχειρηματικούς θεσμικούς φορείς θα επιδιώξει την ορθολογική θεσμοθέτηση των κυρώσεων πού κατά την άποψή μας αν εφαρμοστούν στον βαθμό των εξαγγελιών της AAΔΕ(5000,00 η 10000,00) απλά θα ενταφιάσουν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Είναι αδιανόητο για προιόν η εμπόρευμα αξίας π.χ 250,00 ευρώ να επιβάλλεται πρόστιμο εικοσαπλάσιας αξίας του προιόντος, γεγονός που καταστρατηγεί την αρχή της αναλογικότητας και τούς κανόνες χρηστής διοίκησης.

Επίσης διεκδικούμε ορισμένη χρονικά περίοδο χάριτος με δεδομένη την δημογραφική γήρανση του νομού ΛΑΣΙΘΙΟΥ που δεν επιτρέπει την τάχιστη προσαρμογή στις Ψηφιακές μορφές εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων όλων των αγροτών των επιχειρηματιών και δή του πρωτογενούς τομέα, αυξάνοντας παράλληλα και το κόστος εξυπηρέτησης της ψηφιακής υποχρέωσης, εις βάρος του προίόντος.

Θεωρούμε επίσης αναγκαίο και δίκαιο να θεσμοθετηθεί άμεσα η παράλληλη χρήση του χειρογράφου δελτίου αποστολής αντίστοιχα με την περίοδο χάριτος.

ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ