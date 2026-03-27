ΚΡΗΤΗ

Υπερχείλιση στη Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου στο Οροπέδιο Λασιθίου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/03/2026
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημερώνει ότι, λόγω των πρόσφατων έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων στο Οροπέδιο Λασιθίου, καταγράφηκε η υπερχείλιση της λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου, γεγονός που είχε να συμβεί επί σειρά ετών.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτυπώνει με σαφήνεια την ιδιαίτερα αυξημένη υδρολογική φόρτιση της περιοχής, καθώς και τη σημαντική ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων.

Η λιμνοδεξαμενή, συνολικής χωρητικότητας 2,1 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, έχει πλέον καλύψει πλήρως τις δυνατότητες αποθήκευσής της, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υδροδοτική επάρκεια και στην αγροτική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής.

Ο Ο.Α.Κ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη των υδρολογικών δεδομένων και διασφαλίζει την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχετικών υποδομών, με γνώμονα την προστασία των εγκαταστάσεων και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων.

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/03/2026
Less than a minute
Photo of Newsroom

Newsroom

