Υπεγράφη η σύμβαση για τα έργα μετατόπισης δικτύων ύδρευσης στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 26/03/2026
Στην υπογραφή της σύμβασης για τη μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης που επηρεάζονται από την κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), προχώρησε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) με την ανάδοχο εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

Η σύμβαση αφορά το έργο «Μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων κοινής ωφελείας ύδρευσης στα σημεία εμπλοκής με την εγκεκριμένη μελέτη οδοποιίας», με συνολικό προϋπολογισμό 2.637.998,30 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Το έργο εντάσσεται στο Υποέργο 4 της Πράξης «Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του ΒΟΑΚ, τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου», που υλοποιείται υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την ανακατασκευή, προσαρμογή και μετατόπιση τμημάτων των βασικών αγωγών μεταφοράς νερού, που τροφοδοτούν τον Δήμο Αγίου Νικολάου από πηγές και γεωτρήσεις και επηρεάζονται άμεσα από τις εργασίες κατασκευής του οδικού άξονα στο τμήμα Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη.

Παράλληλα, προβλέπεται η μετατόπιση και αντικατάσταση των υφιστάμενων δεξαμενών ύδρευσης σε Λίμνες και Νικηθιανό, με την κατασκευή νέων σύγχρονων δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας και της αξιόπιστης λειτουργίας του δικτύου.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, τόνισε ότι πρόκειται για ένα απαραίτητο βήμα για την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών κατασκευής του ΒΟΑΚ στο συγκεκριμένο τμήμα. Η υλοποίησή του θα γίνει σταδιακά και σε πλήρη συντονισμό με τις φάσεις εκτέλεσης του οδικού έργου, σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., η οποία διατηρεί την ευθύνη λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης.

Με την ολοκλήρωσή του, το έργο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης της περιοχής, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των δικτύων, περιορίζοντας τις απώλειες νερού και προάγοντας μια πιο σύγχρονη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 26/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

