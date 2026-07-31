Υπεγράφη η σύμβαση για τα δύο μεγάλα αρδευτικά έργα του Λασιθίου

Η υπογραφή της σύμβασης για τη Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων στη Σητεία και το Φράγμα Αγίου Ιωάννη στην Ιεράπετρα αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη για το Λασίθι. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 87,9 εκατ. ευρώ, που θα ενισχύσει την αγροτική παραγωγή, θα αντιμετωπίσει τη λειψυδρία και θα εξασφαλίσει επαρκείς υδάτινους πόρους για χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.

Η σύμβαση υπεγράφη παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, του Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου, Γιάννη Πλακιωτάκη, του Δημάρχου Σητείας Γιώργου Ζερβάκη, του Δημάρχου Ιεράπετρας Μανώλη Φραγκούλη, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρώς Ζερβά, του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου Νίκου Χατζηδάκη, του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη Μανώλη Λαθουράκη, καθώς και εκπροσώπων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και παραγωγικών φορέων της περιοχής.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Γιάννης Πλακιωτάκης δήλωσε: «Σήμερα γίνεται πράξη ένας πολυετής αγώνας και ένα διαχρονικό αίτημα όλων των Λασιθιωτών. Με επιμονή, συνεργασία και συστηματική δουλειά καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να εξασφαλίσουμε την υλοποίηση δύο εμβληματικών έργων που αλλάζουν το μέλλον του τόπου μας. Η Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων και το Φράγμα Αγίου Ιωάννη, μαζί με τα συνοδά αρδευτικά έργα, αποτελούν κρίσιμες παρεμβάσεις που θα στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, θα θωρακίσουν τις καλλιέργειες και θα δώσουν ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα της λειψυδρίας. Συνεχίζουμε με πράξεις και έργα, γιατί αυτό αξίζουν οι πολίτες του Λασιθίου.»