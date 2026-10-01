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Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη νομιμοποίησης και αναβάθμισης του λιμενοβραχίονα στη Νήσο Χρυσή

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 1 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2026
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01102026
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Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης «Μελέτη νομιμοποίησης του λιμενοβραχίονα στη Νήσο Χρυσή» συνυπέγραψαν σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης. Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ιεράπετρας Μαρία Φραντζεσκάκη.

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Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η ανάθεση και εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την περιβαλλοντική και διοικητική τακτοποίηση της υφιστάμενης προβλήτας στη θέση «Βουγιού Μάτι». Ειδικότερα, η πράξη περιλαμβάνει τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση, ακτομηχανική και λιμενική μελέτη, καθώς και περιβαλλοντική μελέτη για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

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Παράλληλα με τη νομιμοποίηση, προβλέπεται η διαπλάτυνση του λιμενοβραχίονα κατά 1,5 μέτρο, με στόχο την ασφαλή προσέγγιση σκαφών που μεταφέρουν ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ομαλή εφαρμογή του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης για την προστασία και διαχείριση του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος του νησιού.

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Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και τον Δήμο Ιεράπετρας. Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Ιεράπετρας, ενώ ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης των μελετών εκτείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2028.

Όπως τονίστηκε, με τη συνεργασία αυτή διασφαλίζονται οι αναγκαίες υποδομές και τίθεται ένα αυστηρό πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας για το οικοσύστημα της νήσου Χρυσή.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 1 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
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