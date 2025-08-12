Υπεγράφη η σύμβαση 5,1 εκ. ευρώ για επισκευές βλαβών στις γέφυρες του ΒΟΑΚ Π.Ε. Ηρακλείου-Ρεθύμνου

Τη σύμβαση «Επισκευές βλαβών στις γέφυρες του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) Π.Ε. Ηρακλείου-Ρεθύμνου», προϋπολογισμού 5.096.000 χιλιάδων ευρώ υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Το έργο είναι ενταγμένο στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Κρήτης.

Η σύμβαση έχει ως αντικείμενο την επισκευή βλαβών σε 11 γέφυρες του Βόρειου Οδικού Άξονα Π.Ε Ηρακλείου-Ρεθύμνου. Οι επισκευές αφορούν σε εργασίες ενίσχυσης των γεφυρών, σφράγιση των ρωγμών, εργασίες στεγανοποίησης, εργασίες επισκευής των κύριων εξωτερικών δοκών στις θέσεις εκβολής των οπών αποχέτευσης καταστρώματος, ηλεκτροσυγκόλληση νέων διαμήκων οπλισμών και συνδετήρων ιδίων διαμέτρων, που θα συνδέουν υγιή τμήματα σιδηροπλισμών χωρίς αποκοπή των υφισταμένων, εργασίες αντικατάστασης των παραμορφωμένων, κομμένων ή/και αποκολλημένων από το σκυρόδεμα τμημάτων των οπλισμών στις θέσεις των ελεύθερων παρειών της πλάκας του παλαιού τεχνικού και στις θέσεις κρούσης οχημάτων στη νότια πλευρά του νεότερου τμήματος, με νέους οπλισμούς κ.λ.π. ανάλογα με τις επιμέρους βλάβες που αντιμετωπίζει η κάθε γέφυρα.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης επεσήμανε ότι «μετά από διεκδίκηση αρκετών χρόνων, καταφέραμε και διασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση 10 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών για τις υφιστάμενες γέφυρες στον ΒΟΑΚ».

«Σήμερα υπογράψαμε το πρώτο τμήμα από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο προϋπολογισμού 5,09 εκ. ευρώ. Το δεύτερο τμήμα προς Χανιά βρίσκεται σε δικαστική φάση και αναμένουμε τον Νοέμβριο την απόφαση. Μέχρι τέλος του χρόνου πιστεύουμε ότι θα έχει κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα, ούτως ώστε να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις και προς Χανιά, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί και ενισχύουν την οδική ασφάλεια», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κρήτης.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για θέματα τεχνικών έργων Νίκος Σκουλάς χαρακτήρισε σημαντική ημέρα για την Περιφέρεια Κρήτης την υπογραφή της σύμβασης από τον Περιφερειάρχη, που αφορά την επισκευή 11 γεφυρών του ΒΟΑΚ για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Στη σημερινή υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Γενικός Διευθυντής Υποδομών Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Αγαπάκης, ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης Μιχάλης Ψαρουδάκης, το στέλεχος της υπηρεσίας Μαρία Παπαναστασίου και ο εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» Δημήτρης Αλεξάκης.

Οι 11 γέφυρες στις οποίες πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις είναι:

Γέφυρα κάτω διάβασης, τοπικής οδού προς κ.τ.ε.ο. Ηρακλείου, περιοχής Τομπρούκ, επί της ε.ο. παράκαμψης Ηρακλείου, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.). Γέφυρα κάτω διάβασης, οδός Καρτερός–Επισκοπή, περιοχής Τομπρούκ, επί της ε.ο. παράκαμψης Ηρακλείου, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.). Γέφυρα κάτω διάβασης, Λεωφόρου Καζαντζίδη προς Βι.Πε. Ηρακλείου, στον α/κ Κατσαμπά, επί της ε.ο. παράκαμψης Ηρακλείου, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.). Γέφυρα Σιλαμιανού ρέματος, επί της ε.ο. παράκαμψης, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.). Κάτω διάβαση οδού Καστοριάς, στην περιοχή του α/κ Κατσαμπά, επί της ε.ο. παράκαμψης Ηρακλείου, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.). Γέφυρα κάτω διάβασης οδού Κλεάνθους, στην περιοχή «Παπά Τίτου» μετόχι, επί της ε.ο. παράκαμψης, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.). Γέφυρα ρέματος Γιόφυρο, επί της ε.ο. παράκαμψης, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.). Γέφυρα κάτω διάβασης τοπικής οδού, στην περιοχή «Λινοπεράματα», επί της ε.ο. παράκαμψης Ηρακλείου, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.). Γέφυρα κάτω διάβασης προς Φόδελε, επί της ε.ο. Ηρακλείου–Ρεθύμνου, στον Β.Ο.Α.Κ.