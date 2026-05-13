Ξενάγηση του Γυμνασίου Κριτσάς στο Αρχαιολογικό μουσείο Αγίου Νικολάου

Στις 4 Μαΐου το Γυμνάσιο Κριτσάς πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου, προσφέροντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τον σπουδαίο πολιτιστικό πλούτο της περιοχής μας. Όλες οι τάξεις του σχολείου περιηγήθηκαν στους σύγχρονους και πλήρως ανακαινισμένους χώρους του μουσείου, το οποίο, μέσα από τη νέα του μουσειολογική προσέγγιση, δεν παρουσιάζει απλώς αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά αφηγείται ιστορίες ανθρώπων που έζησαν και δημιούργησαν στην Ανατολική Κρήτη εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανθρώπινη παρουσία που κρύβεται πίσω από κάθε έκθεμα: στη ζωή, την καθημερινότητα, τις συνήθειες, τις μετακινήσεις και τις αγωνίες ανθρώπων που, αν και μακρινοί χρονικά, μοιάζουν τελικά τόσο οικείοι. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εντυπωσιάστηκαν από τα μοναδικά ευρήματα του μουσείου –μινωικά αγγεία, κοσμήματα, εργαλεία, αντικείμενα καθημερινής χρήσης και σπουδαία εκθέματα από τα Μάλια, τη Ζάκρο και ολόκληρη την περιοχή του Λασιθίου– ενώ ξεχωριστή αίσθηση προκάλεσε η αίθουσα με την άμμο από τη Χρυσή, που πρόσφερε μια βιωματική εμπειρία και μετέφερε τους επισκέπτες σε ένα ιδιαίτερο φυσικό και ιστορικό τοπίο.

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία γνώσης και ανακάλυψης, αλλά και μια αφορμή να αναλογιστούμε πόσο σημαντικός πολιτιστικός θησαυρός βρίσκεται τόσο κοντά μας και πόσο αξίζει να τον γνωρίζουμε και να τον εκτιμούμε περισσότερο.

Θερμές ευχαριστίες στην κ. Κυριακάκη Μαρία για την εξαιρετική, εμπεριστατωμένη και ζωντανή ξενάγηση, που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον όλων και έκανε το παρελθόν να μοιάζει πιο κοντινό από ποτέ.

Μετά το τέλος της επίσκεψης, οι μαθητές αποτύπωναν στο χαρτί τμήμα της εμπειρίας που αποκόμισαν, καθώς συμπλήρωσαν ένα σύντομο φύλλο εργασίας και μοιράστηκαν μαζί μας τα αντικείμενα που τους εντυπωσίασαν περισσότερο.

Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε μια σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιωματική μάθηση και στην ανάπτυξη της ιστορικής συνείδησης των μαθητών. Ευχαριστούμε τις εκπαιδευτικούς Δαή Μαρία, Κοκολάκη Κωνσταντίνα, Φουντουλάκη Σταυρούλα που συνόδεψαν τους μαθητές.

Το σχολείο μας συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που προάγουν τη γνώση, τον πολιτισμό και τη δημιουργική σκέψη.