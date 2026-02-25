Ξεκινούν τα δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια του έργου «Η Κρήτη για Όλους»

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) υλοποιούν το έργο «Η Κρήτη για Όλους», ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών του τουριστικού οικοσυστήματος σε θέματα προσβασιμότητας και αναπηρίας.

Το πρόγραμμα που υλοποιείται από το Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ αποτελεί ένα σύγχρονο, διαδραστικό εκπαιδευτικό σεμινάριο που προσεγγίζει την προσβασιμότητα ως βασικό παράγοντα ποιότητας υπηρεσιών, εμπειρίας επισκεπτών και βιώσιμης ανάπτυξης του προορισμού. Μέσα από πρακτικά εργαλεία, παραδείγματα και εφαρμοσμένες ασκήσεις, οι συμμετέχοντες αποκτούν ουσιαστική κατανόηση της αναπηρίας και της διαφορετικότητας, ενώ ενισχύουν τις δεξιότητές τους για την παροχή υπηρεσιών με καθολική και συμπεριληπτική προσέγγιση.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε εργαζόμενους, στελέχη και επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου που έρχονται σε επαφή με το κοινό ή εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την παροχή και τη διαχείριση υπηρεσιών. Παράλληλα, είναι κατάλληλα για στελέχη επικοινωνίας, marketing, πωλήσεων, δημοσίων σχέσεων, ανθρώπινου δυναμικού και εταιρικής υπευθυνότητας που επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονες, πιστοποιημένες γνώσεις στον τομέα της προσβασιμότητας.

Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια πέντε ωρών και πραγματοποιούνται δια ζώσης, με διαδραστικό χαρακτήρα, σε όλους τους νομούς της Κρήτης σε διάφορες ημερομηνίες κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 2026 – Απριλίου 2027. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση: https://forms.gle/bFebbqQdoVfBGYLS7

Περισσότερα εδώ: https://bat.hmu.gr/i-kriti-gia-oloys-programma…/