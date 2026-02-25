CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Ξεκινούν τα δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια του έργου «Η Κρήτη για Όλους»

Photo of Media+ Media+ Send an email 25/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 25/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) υλοποιούν το έργο «Η Κρήτη για Όλους», ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών του τουριστικού οικοσυστήματος σε θέματα προσβασιμότητας και αναπηρίας.

Το πρόγραμμα που υλοποιείται από το Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ αποτελεί ένα σύγχρονο, διαδραστικό εκπαιδευτικό σεμινάριο που προσεγγίζει την προσβασιμότητα ως βασικό παράγοντα ποιότητας υπηρεσιών, εμπειρίας επισκεπτών και βιώσιμης ανάπτυξης του προορισμού. Μέσα από πρακτικά εργαλεία, παραδείγματα και εφαρμοσμένες ασκήσεις, οι συμμετέχοντες αποκτούν ουσιαστική κατανόηση της αναπηρίας και της διαφορετικότητας, ενώ ενισχύουν τις δεξιότητές τους για την παροχή υπηρεσιών με καθολική και συμπεριληπτική προσέγγιση.

ΧΡΥΣΟΣ

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε εργαζόμενους, στελέχη και επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου που έρχονται σε επαφή με το κοινό ή εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την παροχή και τη διαχείριση υπηρεσιών. Παράλληλα, είναι κατάλληλα για στελέχη επικοινωνίας, marketing, πωλήσεων, δημοσίων σχέσεων, ανθρώπινου δυναμικού και εταιρικής υπευθυνότητας που επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονες, πιστοποιημένες γνώσεις στον τομέα της προσβασιμότητας.

Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια πέντε ωρών και πραγματοποιούνται δια ζώσης, με διαδραστικό χαρακτήρα, σε όλους τους νομούς της Κρήτης σε διάφορες ημερομηνίες κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 2026 – Απριλίου 2027. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

NOVA

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση: https://forms.gle/bFebbqQdoVfBGYLS7

Περισσότερα εδώ: https://bat.hmu.gr/i-kriti-gia-oloys-programma…/

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Media+ Media+ Send an email 25/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 25/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Ηράκλειο: Γενναιόδωρη δωρεά 32 φαρμακείων στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

25/02/2026

Κρήτη: Η πρώτη συνεδρίαση του Φόρουμ για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία

25/02/2026

Η Κρήτη, τιμώμενη Περιφέρεια στη μεγαλύτερη έκθεση εναλλακτικού τουρισμού της Βαυαρίας

25/02/2026

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης – Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου | Τα θέματα

25/02/2026

Αγιος Νικόλαος: Η πολυήμερη εκδρομή της Γ’Λυκείου – Ένα ταξίδι ζωής και αναμνήσεων

25/02/2026

Ερώτηση Συντυχάκη στη Βουλή: Να διασφαλιστεί η λειτουργία της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

25/02/2026

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην ελαιοκαλλιέργεια και τη διεκδίκηση αποζημιώσεων

24/02/2026

Στο ΕΛΚΕΘΕ η Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης για τη σύνδεση της ιχθυοκαλλιέργειας με την τοπική γαστρονομία

24/02/2026

Πλήρης κατάρρευση στα Νοσοκομεία του Λασιθίου

24/02/2026

Το γιγαντιαίο αεροπλανοφόρο Gerald Ford ανεφοδιάζεται στη Σούδα

24/02/2026
Back to top button