Ξεκινούν την Κυριακή 29 Μαρτίου οι δράσεις του Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού στη Νεάπολη

Με μια σημαντική εκδήλωση στο Κινηματοθέατρο «Δρήρος» στη Νεάπολη, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, σηματοδοτείται η έναρξη της λειτουργικής δραστηριότητας του Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Η εκδήλωση με τίτλο «Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στον Δήμο Αγίου Νικολάου», αποτελεί την πρώτη επίσημη δράση της νέας αυτής δομής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία αναμένεται να ενισχύσει την πολιτιστική ταυτότητα και την εκπαιδευτική, επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής.

Το Κέντρο Μεσογειακού Πολιτισμού, που θα λειτουργήσει στη Νεάπολη και θα στεγάσει μεταξύ άλλων το Εργαστήριο Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας και Αρχαιολογίας, φιλοδοξεί να αποτελέσει “φάρο” πολιτισμού και σημείο αναφοράς για την ιστορία, την αρχαιολογία και την εκπαιδευτική ανάπτυξη της Νεάπολης, του επάνω Μιραμπέλλου και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγίου Νικολάου αλλά και ολόκληρου του νομού Λασιθίου και της Κρήτης.

Παράλληλα, αναμένεται να λειτουργήσει ως χώρος συνάντησης και δημιουργικής ανταλλαγής για πολίτες όλων των ηλικιών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη, ενίσχυση και εξωστρέφεια της τοπικής κοινωνίας.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου και σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου στη Νεάπολη.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, που θα παρουσιάσουν το έργο και τις δράσεις των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας και Φιλολογίας, με αναφορές σε ζητήματα μεσαιωνικής και νεότερης ιστορίας, μεσογειακών ιστορικών διαδρομών, φιλοσοφίας, καθώς και στην πολιτιστική και επιστημονική κληρονομιά της Ανατολικής Κρήτης.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

10:00-10:30 Χαιρετισμοί

Α | Προοπτικές συνεργασίας με τον Δήμο Αγίου Νικολάου

10:30-10:45

Ένα Εργαστήρι Μεσαιωνικής και Νεώτερης Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ελευθερία Ζέη

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

10:45-11:00

Η Κρήτη και η Μεσόγειος: ιστορικές διαδρομές – ιστορικοί διάλογοι

Ελένη Σακελλαρίου

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

11:00-11:15

Το Τμήμα Φιλοσοφίας στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Κατερίνα Μπαντινάκη

Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Κρήτης

11:15-11:30 Διάλειμμα

Β | Ερευνητικά πορίσματα για τον Νομό Λασιθίου

11:30-11:50

Οι αρχαιολογικές έρευνες στην Οξά

Χριστίνα Τσιγωνάκη

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

11:50-12:10

Μνημειακή ζωγραφική στη μεσαιωνική Κρήτη: η ανεκτίμητη κληρονομιά του νομού Λασιθίου

Βίκυ Φοσκώλου

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

12:10-12:30

Χειρόγραφα και κωδικογράφοι της Ανατολικής Κρήτης

Μαρίνα Δετοράκη

Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

– Μαρίνα Δετοράκη, Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

– Ελευθερία Ζέη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας Νέων Χρόνων, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

– Σοφία Καραμανώλη, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Νικολάου & Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής υποστήριξης από τον Δήμο του Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης

– Καλλιόπη Κοζύρη, Εκδότρια της Εφημερίδας «Ανατολή»

– Κατερίνα Μπαντινάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αισθητικής και Φιλοσοφίας της Τέχνης, Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Κρήτης

– Μελίνα Ταμιωλάκη, Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης & Αντιπρύτανις Πανεπιστημίου Κρήτης