Ξεκίνησε η Β’ φάση υλοποίησης του έργου αναβάθμισης της Μαρίνας Αγίου Νικολάου

Με την αντικατάσταση των πλωτών προβλητών ξεκίνησε την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 η δεύτερη φάση υλοποίησης της αναβάθμισης της Μαρίνας Αγίου Νικολάου, του έργου στρατηγικής σημασίας για τον θαλάσσιο τουρισμό, την τοπική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Αγίου Νικολάου μέσω της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.).

Οι πρώτες πλωτές προβλήτες έφτασαν από την Ιταλία και άμεσα ξεκίνησαν οι εργασίες συναρμολόγησης και τοποθέτησής τους. Η συγκεκριμένη παρέμβαση κρίνεται απαραίτητη λόγω της παλαιότητας και φθοράς των υφιστάμενων υποδομών, καθώς και της ανάγκης συμμόρφωσης με τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας και λειτουργικότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο αναβάθμισης της Μαρίνας Αγίου Νικολάου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση νέων πλωτών προβλητών, πυργίσκων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού για τα σκάφη, σκιάστρων, έξυπνου συστήματος ηλεκτροφωτισμού με 41 φωτιστικά LED, φωτοβολταϊκών πάνελ, καθώς και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στον χώρο στάθμευσης. Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή πέντε γεφυρών αλουμινίου για ασφαλή και εύκολη πρόσβαση στις προβλήτες, με δυνατότητα χρήσης από Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), η αποκατάσταση δαπέδων στον στεγασμένο χώρο στάθμευσης, κ.ά..

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.907.185,81 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), εντάσσεται στο υποέργο SUB5 «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και εντάσσεται στον Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και ειδικότερα στον Άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» του σχεδίου, το οποίο υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται έως τον Ιούνιο του 2026.

Με την υλοποίηση του έργου, η Μαρίνα Αγίου Νικολάου εισέρχεται σε μια νέα εποχή λειτουργικής αναβάθμισης, περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας, με στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον θαλάσσιο τουρισμό στην Κρήτη και σε ολόκληρη την Ελλάδα.