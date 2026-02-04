CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 04/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 04/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Από το Κ.Α.Π.Η Νεάπολης ξεκίνησε την Τρίτη (3/2) το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» που υλοποιεί ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και απευθύνεται σε όλους τους δημότες ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης.

Ήδη έχουν συγκροτηθεί τμήματα για την Γ΄ ηλικία και ενήλικες που στο εξής θα λειτουργούν στο Κ.Α.Π.Η Νεάπολης (Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή 12:00-13:00), στο Κοινοτικό Κατάστημα Καλού Χωριού (Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή 15:00-16:00) και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου όπου θα λειτουργήσουν δύο τμήματα (Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή από 17:00 – 18:00) και (Τρίτη -Τετάρτη-Παρασκευή από 18:00 – 19:00).

ΧΡΥΣΟΣ

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με αφορμή την επανεκκίνηση του προγράμματος καλεί τους δημότες να εντάξουν την άσκηση στη ζωή τους τόσο για τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας, όσο και για την διαμόρφωση ενός υγιούς τρόπου ζωής.

Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Στέργιος Ατσαλάκης που συντόνισε την διαδικασία των προγραμμάτων ανέφερε: «Ο Δήμος Αγίου Νικολάου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της άθλησης ως βασικό πυλώνα ποιότητας ζωής και καθημερινής ευεξίας των πολιτών. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθληση για Όλους» υλοποιούνται  προγράμματα στην πόλη και στην δημοτική κοινότητα Καλού Χωριού και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην σχετική πρόσκληση και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα δεν κατέστη δυνατό να το υποστηρίξουν στη συνέχεια, δεδομένου ότι έλκουν την καταγωγή τους από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

NOVA

Ωστόσο τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες, έχουν αγκαλιαστεί θερμά από τους συμπολίτες.

Άλλωστε η δημοτική αρχή επιδιώκει να καλλιεργήσει τη φιλοσοφία της καθημερινής άσκησης και της ενεργής ζωής για όλους, σε κάθε ηλικία.

Με την καθοδήγηση του έμπειρου και καταρτισμένου γυμναστή που θα υποστηρίξει στο εξής το πρόγραμμα, ευελπιστούμε η άσκηση να γίνει μια ευχάριστη συνήθεια, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε συμμετέχοντα, σε ασφαλή και φιλόξενα περιβάλλοντα.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει να επενδύει στον αθλητισμό, δίνοντας έμπρακτα τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους».

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 04/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 04/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Αγιος Νικόλαος: Συναγερμός για φωτιά στον ΧΥΤΑ | +Video

03/02/2026

Αγιος Νικόλαος: Φωτιά εκδηλώθηκε σε νέο κύτταρο του ΧΥΤΑ | +Photos, Video

03/02/2026

Βαρύς οπλισμός και εκρηκτικά υλικά βρέθηκαν σε παλιό μαντρί κοντά στα Βορίζια

03/02/2026

Αγιος Νικόλαος: Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ελλιμενισμού για το έτος 2026

03/02/2026

Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου της Χερσαίας Ζώνης Αγίου Νικολάου

03/02/2026

Σταύρος Αρναουτάκης: «Με ενότητα, συνεργασία και συνέργεια διεκδικούμε πόρους και υλοποιούμε έργα για όλη την Κρήτη»

03/02/2026

Η κοπή της Βασιλόπιτας στο Επιμελητήριο Λασιθίου

03/02/2026

Υπογραφή σύμβασης για την αποπεράτωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Τ-10 στον Άγιο Νικόλαο

03/02/2026

Sea4Future: Παγίδες για το λεοντόψαρο και ειδικό αλιευτικό εργαλείο για τον λαγοκέφαλο

03/02/2026

Αγιος Νικόλαος: Προχωράει η ανάπλαση της συνοικίας «Αράπικα» μετά από δεκαετίες αδράνειας

03/02/2026
Back to top button