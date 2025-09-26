CAFE MELI
Ξεκίνησε το Διεθνές Συνέδριο Τουριστικού Μάρκετινγκ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)

26/09/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζονται οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Advances in Tourism Marketing Conference (ATMC) που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2025. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) με την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου και την ευγενική υποστήριξη της Paralos Hospitality και του Wines of Crete.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο,  παρουσιάζουν 120 επιστημονικές εργασίες στο ευρύτερο πεδίο του τουριστικού μάρκετινγκ. Τα επιστημονικά άρθρα στο συνέδριο αντιπροσωπεύουν την αιχμή της έρευνας και της πρακτικής του τουριστικού μάρκετινγκ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων του δημιουργικού τουρισμού, των στρατηγικών ψηφιακού τουριστικού μάρκετινγκ, του branding προορισμών, του υπερτουρισμού και της βιωσιμότητας του τουρισμού, κ.ά.

Οι εργασίες του επιστημονικού συνεδρίου φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ στην πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου. Κατά την πρώτη ημέρα διεξήχθησαν σεμινάρια για νέους επιστήμονες σε σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία. Το απόγευμα οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο Ηράκλειο με κα Κάλλια Νικολιδάκη, αρχαιολόγο, και να παρευρεθούν σε εκδήλωση καλωσορίσματος στη Λότζια Ηρακλείου, με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Η κα. Γεωργία Μηλάκη, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον τομέα Πολιτισμού και Ισότητας,  εκ μέρους του Περιφερειάρχη Κρήτης κ.Σταύρου Αρναουτάκη, καλωσόρισε θερμά τους συνέδρους και τους επισήμανε την αξία του τουρισμού για την Κρήτη, ενώ ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Αλέξης Καλοκαιρινός στο χαιρετισμό του εξέφρασε την ελπίδα το φιλόξενο Ηράκλειο να υποδέχεται συνεχώς αξιόλογα διεθνή συνέδρια όπως το ATMC.

Την Πέμπτη 25/9 κατά την έναρξη των παρουσιάσεων των ερευνητικών εργασιών, χαιρετισμό στο συνέδριο απηύθυναν ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ Καθηγητής Νικόλαος Κατσαράκης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας Καθηγητής Αλέξανδρος Αποστολάκης καθώς και τα μέλη του προεδρείου του συνεδρίου καθηγητής Metin Kozak (πρόεδρος του ATMC, Kadir Has University, Τουρκία), η καθηγήτρια Antonia Correia (συν-ιδρύτρια του συνεδρίου, University of Algarve, Πορτογαλία) από η κα Στέλλα Κλάδου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ υπεύθυνη της ελληνικής διοργάνωσης. Στο συνέδριο συμμετέχουν ως Τιμώμενοι Ομιλητές (Keynote Speakers), οι καθηγητές Ian Phau από το Curtin University της Αυστραλίας, Giampaolo Viglia από το University of Portsmouth του Ηνωμένου Βασιλείου και η πρόεδρος του International Place Brand Association κα Magdalena Florek.

Το συνέδριο ATMC είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα συνέδρια τουριστικού μάρκετινγκ σε διεθνές επίπεδο και πραγματοποιείται για 10η συνεχόμενη φορά, ενώ είναι η πρώτη φορά που οι εργασίες του φιλοξενούνται στην Ελλάδα.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου [https://atmcconferences.wordpress.com] για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του συνεδρίου και τους ομιλητές.

**Για περισσότερες πληροφορίες για τον Τύπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, κα. Ειρήνη Παπαδάκη (eirpapadaki@hmu.gr, 6972605023).

