Ξεκίνησε στη Λίμνη Αγίου Νικολάου το «Dance World Cup»

Για πρώτη φορά στην Κρήτη, ο Άγιος Νικόλαος γίνεται το επίκεντρο του διεθνούς χορού, φιλοξενώντας το «Dance World Cup» από σήμερα (24/10) έως τις 26 Οκτωβρίου 2025.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Το μεγαλύτερο παγκόσμιο διαγωνιστικό γεγονός για νέους χορευτές, που έχει χαρακτηριστεί η «Ολυμπιάδα του Χορού» συγκεντρώνει χιλιάδες συμμετοχές από Ελλάδα και Κύπρο σε κατηγορίες όπως : Κλασικό Μπαλέτο, Μοντέρνος, Σύγχρονος, Τζαζ, Street/Hip Hop και Παραδοσιακός Χορός. Οι νικητές κάθε κατηγορίας θα προκριθούν στον Μεγάλο Τελικό του 2026 στην Ιρλανδία σε ηλικίες έως 25 ετών.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους ανέφερε : Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε, εκ μέρους του Δήμου Αγίου Νικολάου, στον τόπο μας — σε αυτή τη γιορτή του χορού, της νεανικής δημιουργίας και του ταλέντου.

Ο Άγιος Νικόλαος, με τη μαγευτική του λίμνη και τη φιλοξενία του, γίνεται από σήμερα η καρδιά του Dance World Cup Ελλάδας & Κύπρου 2025, ενός θεσμού που φέρνει κοντά νέους ανθρώπους από διαφορετικές πόλεις, σχολές και χώρες, ενωμένους από την ίδια αγάπη: τον χορό.

Το Dance World Cup είναι ο μεγαλύτερος διεθνής διαγωνισμός χορού πολλών ειδών στον κόσμο – μια πραγματική “Ολυμπιάδα του Χορού”.

Και είναι τιμή μας που για πρώτη φορά φιλοξενείται στην Ελλάδα, στην Κρήτη, εδώ, στον Άγιο Νικόλαο.

Αυτό το τριήμερο, από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου, περισσότεροι από 90 συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο θα παρουσιάσουν το ταλέντο τους σε είδη όπως το κλασικό μπαλέτο, το σύγχρονο, το hip hop, το jazz, το tap, ακόμη και τον παραδοσιακό χορό.

Ενημερωθήκαμε μάλιστα με ιδιαίτερη χαρά ότι η συμμετοχή φέτος είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί σε χώρα που φιλοξενεί για πρώτη φορά το θεσμό!

Αυτό δείχνει ότι υπάρχει δίψα, μεράκι και δύναμη στο χορευτικό μας κοινό – και εμείς, ως Δήμος, είμαστε εδώ για να το στηρίξουμε.

Καλωσορίζουμε θερμά τα «αδέλφια μας» από την Κύπρο, τους φίλους μας από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλους όσους ταξίδεψαν για να βρίσκονται σήμερα μαζί μας.

Η διοργάνωση είναι μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες.

Μια ευκαιρία να μάθουν, να εξελιχθούν, να γνωρίσουν ανθρώπους, να ανοίξουν φτερά.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Jennifer Davison, τη σπουδαία Βρετανίδα καλλιτέχνιδα που επέλεξε να ζει και να δημιουργεί εδώ, στον τόπο μας, και που με τη δική της αγάπη και ενέργεια πρότεινε αυτό το διεθνές γεγονός στην πόλη μας. Με τη δική της μέριμνα μαζί με τους συνεργάτες της, νέοι ταλαντούχοι χορευτές θα έχουν φέτος την ευκαιρία να διεκδικήσουν υποτροφίες για κορυφαίες σχολές στο Λονδίνο και την Ισπανία.

Αυτό είναι ένα δώρο που μένει — μια παρακαταθήκη για το μέλλον.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές, τις σχολές, τους γονείς, τους συνεργάτες του Δήμου, και φυσικά τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία και όλη την δημοτική αρχή και τις υπηρεσίες που εργάστηκαν για να στηθεί αυτή η μεγάλη διοργάνωση.

Ο πολιτισμός, ο χορός, η τέχνη και ο αθλητισμός είναι η καρδιά μιας κοινωνίας.

Και εμείς στον Άγιο Νικόλαο θέλουμε αυτή η καρδιά να χτυπά δυνατά.

Αγαπητοί χορευτές, σας εύχομαι να απολαύσετε κάθε στιγμή. Να χαρείτε τη συμμετοχή, τη σκηνή, την ανταλλαγή εμπειριών. Να φύγετε από εδώ με αναμνήσεις, φίλους και έμπνευση για το επόμενο σας βήμα.

Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους και καλή αρχή σε έναν νέο θεσμό που εύχομαι να ριζώσει εδώ, στον τόπο μας, και να γίνεται ολοένα και πιο δυνατός.

Σας καλωσορίζω, λοιπόν, με όλη μου την καρδιά στον Άγιο Νικόλαο, στον χορό, στην ομορφιά της έκφρασης και της συνεργασίας.

Καλή αρχή στο Dance World Cup Ελλάδας & Κύπρου 2025!

Καλή επιτυχία σε όλους!