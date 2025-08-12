Ξεκίνησε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου το πρόγραμμα πλυσίματος και καθαρισμού των πεζοδρομίων

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος ενημερώνουν τους πολίτες ότι ξεκίνησε πρόγραμμα πλυσίματος και καθαρισμού των πεζοδρομίων στην πόλη και στις Κoινότητες του Δήμου.

Στόχος είναι η διατήρηση της καθαριότητας και της αισθητικής του δημοσίου χώρου.

Για την υλοποίηση της δράσης, που ήδη από τη Δευτέρα 11/8/2025 άρχισε να υλοποιείται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης του Αγίου Νικολάου, χρησιμοποιείται υφάλμυρο νερό που αντλείται από τις γεωτρήσεις του Δήμου προς εξοικονόμηση του πόσιμου νερού.

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης: «Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να διατηρήσουμε τον τόπο μας καθαρό και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής και τις συνθήκες της καθημερινότητας για τους δημότες μας, τους επισκέπτες μας και τους επιχειρηματίες της περιοχής».

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Γιώργος Μπελούκας ευχαρίστησε τους πολίτες και τους επιχειρηματίες για τη συνεργασία και την κατανόησή τους κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα ενημερώσει σε ανακοίνωσή του για το πρόγραμμα πλυσίματος και καθαρισμού των επόμενων ημερών.