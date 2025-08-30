CAFE MELI
Ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής στο κολυμβητήριο Χανίων

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών στο Κολυμβητήριο Χανίων, από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, με συνολικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης δεκαπέντε (15) μηνών.

Το έργο εντάσσεται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενώ ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε.. Ο ανάδοχος πρόκειται να εγκατασταθεί  στον χώρο του έργου, προχωρώντας στην τοποθέτηση προστατευτικών περιφράξεων, ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση σε οποιονδήποτε δεν διαθέτει σχετική εργασία στο εργοτάξιο.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών ανακατασκευής, το Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο Χανίων θα παραμείνει κλειστό, κατόπιν απόφασης και σύμφωνης γνώμης όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για λόγους ασφάλειας. Ως εκ τούτου, από σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 και αργά το απόγευμα, η εγκατάσταση αναστέλλει κάθε δραστηριότητα.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης παραμένει προσηλωμένος στη διασφάλιση της ομαλής εξέλιξης του έργου, με στόχο την παράδοση ενός σύγχρονου και ασφαλούς αθλητικού χώρου, αντάξιου των αναγκών και προσδοκιών της τοπικής κοινωνίας.

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση, για την ακριβή ημερομηνία και ώρα που θα γίνουν οι πρώτες δηλώσεις στο χώρο του εργοταξίου, αφού πρώτα αυτό οριοθετηθεί ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας.

