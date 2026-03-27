Ξεκινά στον Δήμο Αγίου Νικολάου η δοκιμαστική λειτουργία των «έξυπνων» υδρομέτρων

27 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/03/2026
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (ΔΕΥΑΑΝ) ενημερώνει τους πολίτες ότι από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 τίθεται σε δοκιμαστική εφαρμογή το σύστημα παρακολούθησης των «έξυπνων» υδρομέτρων, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών εσωτερικών διαρροών.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η άμεση ενημέρωση των καταναλωτών, ώστε να αποφεύγονται τόσο η σπατάλη πολύτιμου νερού όσο και οι υψηλές χρεώσεις στους λογαριασμούς ύδρευσης, που ενδέχεται να προκύψουν από αφανείς διαρροές στις εσωτερικές εγκαταστάσεις.

Σε περίπτωση που, μέσω του συστήματος καταγραφής των «έξυπνων» υδρομέτρων, διαπιστωθεί πιθανότητα εσωτερικής διαρροής, η Υπηρεσία μας θα επικοινωνεί με τους ιδιοκτήτες βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί στη ΔΕΥΑΑΝ, δηλαδή μέσω email, κινητού ή σταθερού τηλεφώνου.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι καταναλωτές, εφόσον τα στοιχεία επικοινωνίας τους δεν είναι επικαιροποιημένα, να μεριμνήσουν για την άμεση ενημέρωσή τους αποστέλλοντας email στη διεύθυνση deyaan.info@gmail.com, αναγράφοντας τα παρακάτω στοιχεία:

Κωδικό πελάτη

Ονοματεπώνυμο

Email

Κινητό τηλέφωνο

Σταθερό τηλέφωνο

ΑΦΜ

Η ΔΕΥΑΑΝ θα επικοινωνεί με τους καταναλωτές από το τηλέφωνο 28410 – 86145, ενώ τα ενημερωτικά μηνύματα θα αποστέλλονται από το 6944775825 και από τη διεύθυνση email deyaan.metering@gmail.com

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τη ΔΕΥΑΑΝ:

Email: deyaan.metering@gmail.com

Τηλέφωνο: 28410 – 86145

Η συνεργασία όλων είναι πολύτιμη για την προστασία του νερού και την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

