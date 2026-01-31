Ξεκινά η υλοποίηση της σύμβασης παραχώρησης του ΒΟΑΚ

Σε νέα φάση υλοποίησης εισέρχεται και επίσημα το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης, με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης για το βασικό τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), Χανιά – Ηράκλειο. Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, παρουσία του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου, του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνόπουλου του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, Δημάρχων, Αντιπεριφερειαρχών και αιρετών της Αυτοδιοίκησης.

Νωρίτερα, το κυβερνητικό κλιμάκιο μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης πραγματοποίησαν επισκέψεις στα ενεργά εργοτάξια του ΒΟΑΚ στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την πρόοδο των εργασιών και το άνοιγμα νέων μετώπων κατασκευής.

Δηλώσεις Περιφερειάρχη Κρήτης

Κατά την υπογραφή της σύμβασης στα Χανιά, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης έκανε λόγο για μια σημαντική ημέρα, καθώς μετά από μακρές διαδικασίες, το έργο περνά στην φάση της ουσιαστικής εκκίνησης για την ανάδοχο εταιρεία.

«Είμαστε ικανοποιημένοι, καθώς μετά τις συναντήσεις που κάναμε σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, βλέπουμε ότι προχωρεί αυτό το μεγάλο έργο, σύμφωνα με όσα έχουμε συζητήσει το προηγούμενο διάστημα και έγιναν δεκτά τα αιτήματα των Δήμων για τις παρακάμψεις των πόλεων», ανέφερε ο Περιφερειάρχης, χαρακτηρίζοντας θετική την εξέλιξη αυτή για τις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, έθεσε εκ νέου τον στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας για την ολοκλήρωση του άξονα σε όλο το μήκος του νησιού. «Για την Περιφέρεια Κρήτης, Βόρειος Οδικός Άξονας νοείται από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία. Εξακολουθούμε να διεκδικούμε το έργο για να φτάσει μέχρι τη Σητεία, καθώς και τη σύνδεση με το αεροδρόμιο Χανίων», υπογράμμισε ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη σημασία του έργου για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, υπενθυμίζοντας και το έργο της οδικής ασφάλειας που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025, το οποίο συμβάλλει ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. «Καλή αρχή και πιστεύω πως θα προχωρήσουν οι παρακάμψεις των πόλεων με καλό ρυθμό. Σε ότι χρειαστεί θα είμαστε παρόντες, μαζί με τους Αντιπεριφερειάρχες και τους Δημάρχους, να σταθούμε κοντά στο έργο για την ολοκλήρωσή του», κατέληξε ο Περιφερειάρχης.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Χανίων

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, σημείωσε πως πρόκειται για το έργο που περιμένει όλη η Κρήτη εδώ και πολλές δεκαετίες. «Ήρθε ο καιρός να ωριμάσει και στη συνείδηση των κυβερνώντων όλα αυτά τα χρόνια, να γίνουν οι μελέτες και να ξεκινήσει το έργο. Θα το στηρίξουμε όσο μπορούμε, και η Περιφέρεια και η τοπική κοινωνία, διότι είναι ένα έργο που το περιμένουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Καλογερής επεσήμανε τέλος το έλλειμμα υποδομών που παρουσιάζει το νησί σε σχέση με την ραγδαία ανάπτυξή του τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας πως ο νέος ΒΟΑΚ έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στα εργοτάξια, επιβεβαιώθηκε από όλες τις πλευρές πως με τη συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Περιφέρειας Κρήτης και των τοπικών φορέων, αντιμετωπίζονται και ξεπερνιούνται οι δυσκολίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του μεγάλου αυτού έργου.