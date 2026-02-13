CAFE MELI
Ξεκινά άμεσα η εκπόνηση μελέτης για το νέο Διοικητήριο Αστυνομίας Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 13/02/2026
Σημαντική εξέλιξη για την οριστική επίλυση του ζητήματος στέγασης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου σηματοδοτεί η απόφαση του Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να προχωρήσει άμεσα στην ανάθεση εκπόνησης της τεχνικής μελέτης για την ανέγερση νέου Διοικητηρίου στον Άγιο Νικόλαο.
Η απόφαση αυτή προέκυψε έπειτα από συνάντηση του Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Γιάννης Πλακιωτάκης, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και το επιτελείο του, παρουσία υπηρεσιακών στελεχών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως τόνισε ο κ. Πλακιωτάκης, πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα που δρομολογεί έμπρακτα την κατασκευή του κεντρικού μεγάρου για τις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες σήμερα στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια στην πρωτεύουσα του Νομού Λασιθίου.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι βασικές θεσμικές και διοικητικές προϋποθέσεις για την προώθηση του έργου: η παραχώρηση οικοπεδικής έκτασης 10.392 τ.μ. στην περιοχή «Καστέλι – Γλύματα» από τον Δήμος Αγίου Νικολάου, η συμβολαιογραφική δωρεά της έκτασης, καθώς και η αποδοχή της από το Υπουργείο Οικονομικών. Παράλληλα, από τον Ιούλιο του 2021 έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι ειδικοί όροι δόμησης, που επιτρέπουν την ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίων, με μέγιστη κάλυψη 50%, συντελεστή δόμησης 0,6, έως τρεις ορόφους και μέγιστο ύψος 10 μέτρων.

Το επόμενο στάδιο αφορά την ολοκλήρωση της τεχνικής μελέτης και τον καθορισμό του τελικού προϋπολογισμού. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, για συνολική επιφάνεια περίπου 2.500 τ.μ., η τάξη μεγέθους της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση σύγχρονων κατασκευαστικών μεθόδων, που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την υλοποίηση και να μειώσουν το κόστος.

Αναφορικά με το τμήμα του οικοπέδου που προορίζεται για την ανέγερση των εγκαταστάσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο κ. Πλακιωτάκης ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, ώστε να προχωρήσει και η στέγαση της Διοίκησης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγίου Νικολάου σε σύγχρονες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

Η δημιουργία σύγχρονων υποδομών για τις Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στον Άγιο Νικόλαο αποτελεί προτεραιότητα για την ενίσχυση της ασφάλειας, της πολιτικής προστασίας και της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών στον Νομό Λασιθίου.

