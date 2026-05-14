Ξεμπλοκάρουν τα υπεράκτια αιολικά – Η Σητεία στις πρώτες περιοχές επενδύσεων

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι πρώτες μελέτες για τις δυνατότητες «φιλοξενίας» υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις ελληνικές θάλασσες, καθώς βρίσκεται προ των πυλών η σύσταση της εταιρείας-οχήματος Ειδικού Σκοπού (SPV) που θα τις αναλάβει. Η σύσταση θα γίνει από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) και θα πραγματοποιηθεί πριν από τέλος Ιουνίου, καθώς αποτελεί μεταρρυθμιστικό ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο της σύστασης του SPV, η ΕΔΕΥΕΠ βρίσκεται σε συζητήσεις με υποψήφιους για συμμετοχή στη μετοχική σύνθεση του οχήματος Ειδικού Σκοπού. «Μνηστήρες» είναι ο ΑΔΜΗΕ (ο οποίος έχει εξάλλου σημαντική εμπλοκή στο πρότζεκτ των υπεράκτιων αιολικών μέσω της διασύνδεσης των έργων), όπως και τραπεζικά ιδρύματα.

Όπως έχει γράψει το powergame.gr, η ίδρυση του SPV μέσα στο πρώτο μισό του έτους περιλαμβάνεται στις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Ενοποιημένου Σχεδίου για την Κυβερνητική Πολιτική (ΕΣΚυΠ) του 2026. Πέρα όμως από την τυπική εκπλήρωση των δύο αυτών ορόσημων του ΕΣΚυΠ και του RRF, η δημιουργία έχει ουσιαστική αποστολή – να «βγάλει από τον πάγο» τη διαδικασία ωρίμανσης περιοχών για υπεράκτια αιολικά, δρομολογώντας το σκανάρισμά τους πριν εγκριθεί το Εθνικό Πρόγραμμα.

Οι ζώνες «στο μικροσκόπιο»

Κανονικά, το SPV θα «σάρωνε» τα θαλάσσια «οικόπεδα» που προβλέπονταν για το πρώτο κύμα υπεράκτιων πάρκων, από το σύνολο των θαλάσσιων περιοχών οι οποίες θα «κλείδωναν» για την ανάπτυξη ανάλογων επενδύσεων – μέσω της έγκρισης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων. Ωστόσο, καθώς η έγκριση της ΚΥΑ του Εθνικού Προγράμματος καθυστερεί εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο, ξεμπλοκάρουν οι έρευνες παρακάμπτοντας τη συγκεκριμένη προϋπόθεση.

Η απεμπλοκή έγινε με σχετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, στο νομοσχέδιο για την επιτάχυνση των ΑΠΕ και τα ανανεώσιμα αέρια. Η ρύθμιση αναφέρει πως θα μπουν στο «μικροσκόπιο» περιοχές ενδιαφέροντος οι οποίες θα καθοριστούν με πράξη της ΕΔΕΥΕΠ, που θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περιοχές αυτές θα είναι οι 5 θαλάσσιες ζώνες που, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα, περιλαμβάνονταν στο πρώτο «κύμα» ανάπτυξης έργων συνολικής ισχύος 1,3 GW (στο πρώτο «κύμα» περιλαμβάνονται επίσης τα πιλοτικά υπεράκτια 600 MW ανοικτά της Αλεξανδρούπολης, που προχωρούν αυτόνομα). Αυτές οι ζώνες βρίσκονται ανοικτά των Αγίων Αποστόλων στην Εύβοια, ανοικτά της Γυάρου, στην ανατολική Κρήτη ανοικτά της Σητείας και στο βορειανατολικό τμήμα της Ρόδου.

Προεργασία για τις έρευνες

Οι ίδιες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η ΕΔΕΥΕΠ ήδη εργάζεται προς την κατεύθυνση προκήρυξης των ερευνών, πριν ακόμη ιδρυθεί το SPV. Επομένως, η δρομολόγηση των μελετών θα μπορεί να γίνει άμεσα, μόλις ολοκληρωθεί η σύσταση του οχήματος Ειδικού Σκοπού.

Με την έναρξη της σχετικής διαδικασίας, θα αναζωπυρωθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον, που το τελευταίο διάστημα έχει «κατεβάσει ταχύτητες» όχι μόνο λόγω των ελληνικών καθυστερήσεων, αλλά και εξαιτίας της επιδείνωσης του διεθνούς περιβάλλοντος, που αντανακλάται στην αύξηση του κόστους του χρήματος, που έχει επιβαρύνει σημαντικό το μέσο σταθμισμένο κόστος (LCοE) των υπεράκτιων αιολικών και των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Επομένως, η πολιτεία θα στείλει «σήμα» στην επενδυτική κοινότητα ότι παρά τις θεσμικές εκκρεμότητες προετοιμάζει το έδαφος για τα πρώτα έργα, μέσω διαγωνισμών παραχώρησης, όταν επανακάμψει το momentum.

Τότε, η διενέργεια των μελετών από την ΕΔΕΥΕΠ, θα μπορεί να επισπεύσει τους διαγωνισμούς. Με βάση την ίδια ρύθμιση, από τη στιγμή που θα οριοθετούν τα πρώτα «οικόπεδα» (το οποίο θα γίνει με Προεδρικό Διάταγμα), η ύπαρξη των μετρήσεων της Διαχειριστής Αρχής θα είναι αρκετή για την προκήρυξη παραχώρησής τους. Κι αυτό γιατί στου διαγωνισμούς θα μπορούν να συμμετάσχουν επενδυτές που έχουν προμηθευτεί τις μετρήσεις του SPV, ανεξάρτητα από το αν αποφασίσουν να διενεργήσουν δικές τους έρευνες στα «οικόπεδα» που τους ενδιαφέρουν.

Οι θέσεις της αγοράς

Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου των αιολικών, το «ξεπάγωμα» των μελετών αποτελεί θετική εξέλιξη, ώστε η προοπτική ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών να βγει από το τέλμα που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά πάντως τις έρευνες της ΕΔΕΥΕΠ, επισημαίνουν πως είναι σημαντικό να προβλέπεται πως όταν διεξαχθούν οι διαγωνισμοί για τα πρώτα «οικόπεδα», οι επενδυτές που θα κερδίσουν να επιστρέψουν στους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους μεγάλο μέρος των κεφαλαίων που αυτοί δαπάνησαν για να προμηθευτούν τις μετρήσεις του SPV.

Επίσης, σημειώνουν ότι είναι σημαντικό οι προδιαγραφές των μελετών να καθοριστούν σε συνεργασία με την αγορά. Έτσι, θα μπορεί να διασφαλιστεί πως τα δεδομένα που θα αποκτηθούν θα καλύπτουν τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων, ώστε αυτοί να μπορούν να διαμορφώσουν μία συνολική εκτίμηση για τα «οικόπεδα» που τους ενδιαφέρουν, χωρίς να χρειάζεται να τα σκανάρουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως επισημαίνουν, είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί η συλλογή μεγάλου όγκου ανεμολογικών μετρήσεων, ώστε να μπορεί να διαμορφωθεί εικόνα για την απόδοση των υποψήφιων επενδύσεων. Από την άλλη πλευρά, σε αυτή τη φάση τα βυθομετρικά δεδομένα δεν χρειάζεται να είναι εξαντλητικά, καθώς με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί το κόστος προμήθειας των μετρήσεων του SPV, χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο.