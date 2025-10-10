CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Xανιά: Μαθήματα ελληνικών σε αλλοδαπούς κρατούμενους στις φυλακές της Αγιάς

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 10/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Χανίων και το Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Αγιάς έθεσαν τα θεμέλια μιας ξεχωριστής συνεργασίας, με στόχο την κάλυψη των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των αλλοδαπών κρατουμένων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Πέρα από την υλοποίηση του προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από την εκπαιδευτικό του ΚΕΜ, Ειρήνη Παντελάκη, οι στοχευμένες επισκέψεις ενημερωτικού χαρακτήρα των Κοινωνικών Λειτουργών του Κέντρου, Ρουμπίνης Γλυμιδάκη και Ζένιας Ζέτσεβα, συμβάλλουν στην προετοιμασία των αλλοδαπών κρατουμένων για την ομαλότερη επάνοδό τους στο κοινωνικό σύνολο και τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους επανένταξης μετά την αποφυλάκισή τους.

ΧΡΥΣΟΣ

Τα μαθήματα ξεκίνησαν τον Φλεβάρη, παρουσία και της ψυχολόγου του ΚΕΜ, Χριστίνας Μπαλογιάννη, η οποία με τη σειρά της στηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, όπου με στοχευμένη υποστήριξη και ενθάρρυνση ενισχύει τη συμμετοχή, προλαμβάνοντας τη διαρροή και δημιουργώντας ένα θετικό κλίμα μάθησης, που ενδυναμώνει την προσωπική εξέλιξη των συμμετεχόντων.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην Κοινωνική Λειτουργό του Α. Κ. Κ. Αγιάς, Ζωή Χατζή, η οποία είναι η βασική συντονίστρια της δράσης. Η κα. Χατζή συμβάλλει καταλυτικά τόσο στην οργάνωση όσο και στην επιτυχή πορεία του εγχειρήματος, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την ανθρώπινη προσέγγιση, που απαιτεί ένα τέτοιο ευαίσθητο πεδίο παρέμβασης.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
Με πληροφορίες από Νέα Κρήτη
Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 10/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Το Μπλε Καβούρι «εισβάλλει» στην Ελούντα και στα τραπέζια των ξενοδοχείων

10/10/2025
voak

ΒΟΑΚ: Aποζημίωση 124,5 εκ. από το Δημόσιο σε ΓΕΚ Τέρνα και Αktor

10/10/2025

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών Open1|EasyPay

10/10/2025

Ηράκλειο: Ξεκινούν τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

10/10/2025

Από το Δήμο Αγίου Νικολάου βραβεύτηκαν οι εθελοντές που συμμετείχαν στα «6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου»

10/10/2025

Αγιος Νικόλαος: Ο δήμος επιδοτεί τις μετακινήσεις των φοιτητών με τη νέα Περιαστική Γραμμή Συγκοινωνίας

09/10/2025

Κρήτη: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων έως και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

09/10/2025

Ανοικτά μαθήματα στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

09/10/2025

Ετήσια βράβευση ξενοδοχοϋπαλλήλων από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων

09/10/2025

Καταδυτικό πάρκο Αγίου Νικολάου: Η εισήγηση-ερώτηση του Μανόλη Λεμπίδη στην συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

09/10/2025
Back to top button