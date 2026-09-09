Βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Δήμο Χανίων για το OpenCouncil

Το 2ο Βραβείο στην υποκατηγορία «Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα» της θεματικής Τοπική Αυτοδιοίκηση παρέλαβε ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, στην τελετή απονομής των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Digital Gov Awards) 2024 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η διάκριση αφορά την πλατφόρμα opencouncil.chania.gr, με τίτλο πρότασης «Τα συλλογικά όργανα πιο κοντά στον πολίτη, η δημοκρατία, η διαφάνεια και η συμμετοχικότητα εξελίσσονται με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης».

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι ο Δήμος Χανίων είναι ο μοναδικός Δήμος της χώρας που βραβεύεται στον τρίτο κύκλο του θεσμού στην κατηγορία των ήδη εφαρμοσμένων ψηφιακών λύσεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το 1ο Βραβείο της ίδιας κατηγορίας απονεμήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης για την Υποδομή Γεωργικών Πληροφοριών GIS CRETE, γεγονός που αναδεικνύει την Κρήτη σε πρωτοπόρο του ψηφιακού μετασχηματισμού της αυτοδιοίκησης σε πανελλαδικό επίπεδο.

Το OpenCouncil αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη όχι απλώς για την αυτοματοποίηση διοικητικών διαδικασιών, αλλά για την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συμμετοχής των πολιτών. Μέσα από την πλατφόρμα, οι συνεδριάσεις και οι συζητήσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου γίνονται προσβάσιμες και εύκολα αναζητήσιμες από κάθε ενδιαφερόμενο, φέρνοντας τον πολίτη πιο κοντά στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Η σημερινή βράβευση έρχεται σε συνέχεια της αναγνώρισης της πλατφόρμας ως καλής πρακτικής στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Δημόσιου Τομέα (EPSA).

Τα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης θεσπίστηκαν το 2022 από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο την ανάδειξη και την επιβράβευση καινοτόμων εφαρμογών που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης και στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Την οργάνωση του θεσμού έχει η Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης ανέφερε: «Η σημερινή βράβευση δεν είναι απλώς μια τεχνολογική διάκριση. Είναι η αναγνώριση μιας συγκεκριμένης αντίληψης για το πώς πρέπει να λειτουργεί ένας Δήμος: με ανοιχτές πόρτες, με ανοιχτά δεδομένα και με τον πολίτη να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει τι αποφασίζεται για τον τόπο του. Στο OpenCouncil η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στην υπηρεσία της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Το γεγονός ότι είμαστε ο μοναδικός Δήμος της χώρας που βραβεύεται για μια ήδη εφαρμοσμένη ψηφιακή λύση μας γεμίζει υπερηφάνεια, αλλά κυρίως μας δεσμεύει να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ θερμά την υπέροχη ομάδα των νέων ανθρώπων του OpenCouncil, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Τάσο Αλόγλου και την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Πληροφορικής του Δήμου, που εργάστηκαν για την ανάπτυξη και τη λειτουργία της πλατφόρμας, και συγχαίρω την Περιφέρεια Κρήτης για τη δική της διάκριση, που επιβεβαιώνει ότι η Κρήτη πρωτοπορεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της αυτοδιοίκησης».