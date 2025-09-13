CAFE MELI
Βραβεύτηκαν οι συμμετέχοντες στο «2ο Summer School Επιχειρηματικότητας Νέων» που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίου Νικολάου

Photo of Newsroom Newsroom 13/09/2025
Η τελετή βράβευσης των συμμετεχόντων στο «2ο Summer School Επιχειρηματικότητας Νέων» (15-21 ετών) που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Δ.Ε.Τ.) του ΕΛΜΕΠΑ, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Intercontinental Crete an IHG Hotel στον Άγιο Νικόλαο.

Η εκδήλωση, που έγινε παρουσία και του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη, ανέδειξε τη δημιουργικότητα και τις καινοτόμες ιδέες των νέων, με έμφαση στην επιχειρηματική σκέψη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Τον συντονισμό είχαν οι Αντιδήμαρχοι Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού Γεωργία Πολυχρονάκη και Εσόδων, Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Διοικητικής Εποπτείας Γιώργος Αρακαδάκης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ κ. Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης. Συνέδραμε καθώς και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Αγίου Νικολάου κ. Άννα Οικονομίδου.

Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν οι παρακάτω ομάδες και οι ιδέες τους:

  1. Βοτανικό Πάρκο Πρίνας: Κενανάκη Δανάη, Μπρόκος Γεώργιος, Βογιατζή Ελπίδα, Λουμάι Θωμάς
  2. INTERHELP: Μενεγάκης Γιώργος, Παναγιωτάκης Εμμ., Χωραφάς Εμμ.
  3. Thaloiq: Έξυπνη Γλάστρα – Γιάνναρου Πελαγία, Σπυρόπουλος Αναστάσιος, Κωστάκης Μάριος
  4. KINETIC BLOOM: Μανουσάκη Νεφέλη, Θεοδωρίδης Εμμ., Χουρδάκη Ινώ, Τσιχλής Αλέξανδρος
  5. BE A LOCAL: Ντρέου Γιονίντα, Φραγκιαδάκης Φάνης

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο κ. Ιωάννης Καρδουλάκης με τους γιούς του Παύλο και Theo (Elounda Residence), οι οποίοι τιμήθηκαν για την πολύτιμη προσφορά τους στο πρόγραμμα.

Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες στους επισήμους που παρευρέθηκαν:

Κατερίνα Σπυροπούλου – Πρόεδρο Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Αγίου Νικολάου

Μανώλη Πάγκαλο – Πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου

Γιώργο Χαβάκη – Διευθυντή 2ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου

Καλλιόπη Πεδιαδίτη – Διευθύντρια 1ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου

Γιώργο Κλεισαρχάκη – Διευθνυντή Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης

Γιώργο Σφακιανάκη – Πρόεδρο Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

Ευχαριστούμε θερμά τους κριτές του προγράμματος για την  παρουσία τους: Καρτέρη Σταύρο, Γεωργίτση Βασιλική, Πεδιαδίτη Μανούσο, Μακριδάκη Μαρία, Προκοπάκη Ιωάννη

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τους επιχειρηματίες που στήριξαν το πρόγραμμα (συγκεκριμένα για τα δώρα των παιδιών ):

Χωραφά Μιχαήλ (EUROPAN) για το χρηματικό έπαθλο.

Γιαπιτζάκη Εμμ. (AMMODI)

Οικονόμου Δημ. (YELLOW SUBMARINE)

Δατσέρη Νίκο (ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ)

Δ.Α.Ε.Α.Ν.

Σπυρίδης Κων/νος (Η Τέχνη της Κεραμικής Τέχνης)

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Παναγιώτη Πετράκη, Ομότιμο Καθηγητή Οικονομικών του ΕΚΠΑ και Επιστημονικό Υπεύθυνο του e-learning του ΕΚΠΑ, για την προσφορά τριών επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΕΚΠΑ στη νικητήρια ομάδα.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και το Τμήμα Δ.Ε.Τ. του ΕΛΜΕΠΑ συγχαίρουν όλους τους συμμετέχοντες, ευχαριστούν όλους όσοι παρακαλούθησαν την εκδήλωση και δεσμεύονται να συνεχίσουν την υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην περιοχή.

