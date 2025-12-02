CAFE MELI
Βραχάσι Λασιθίου: Σε εφαρμογή ο νέος ΚΟΚ – Στην φυλακή 49χρονος

02/12/2025
Στο Λασίθι συνέλαβαν ξανά έναν 49χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος, παρότι του είχαν ήδη αφαιρέσει το δίπλωμα για τον ίδιο λόγο. Είναι μια από τις πρώτες περιπτώσεις πανελλαδικά όπου εφαρμόζονται οι πιο αυστηρές ποινές του νέου ΚΟΚ.

Ο άντρας, από το Βραχάσι, συνέχισε να οδηγεί χωρίς άδεια και βρέθηκε ξανά να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. Στον Άγιο Νικόλαο, το αλκοτέστ έδειξε πάνω από 0,80 mg/L, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί στο αυτόφωρο, όπου ο εισαγγελέας διέταξε την προφυλάκισή του.

Η ποινή του είναι 24 μήνες φυλάκιση, από τους οποίους θα εκτίσει τον έναν. Εκπαιδευτές και πολίτες επισημαίνουν πως οι αυστηρές ποινές από μόνες τους δεν αρκούν, αν δεν υπάρχει παράλληλα σωστή οδηγική παιδεία.

